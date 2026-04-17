23 devlet ve hükümet bakanının ve 150'den fazla ülkenin temsilcilerinin ağırlandığı Antalya Diplomasi Forumu dünya basınında gündem oldu.
"KÜRESEL DEVLERE KARŞI ORTAKLIK"
ABD gazetesi The New York Times, Antalya'da ABD'nin küresel düzeni hiçe sayması sonucu bölgesel sorunların çözümü konusun ön plana çıktığını belirtti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın sebep olduğu dış politika kaosu ve aksaklıklar dolayısıyla Türkiye ve diğer ülkelerin, "küresel devlere" daha az güvenmeleri ve bunun yerine kendi bölgelerini yönetmek için komşularıyla ortaklık kurmaları gerektiği fikrine yoğunlaştığı kaydedildi.
ABD'DEN NADİREN BAHSEDİLDİ
New York Times, toplantılarda ABD'den "nadiren" bahsedildiğini vurgularken "Aralarında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan düzinelerce devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce katılımcı arasındaki tartışmalarda, ABD'nin müttefiklerini ve uzun zamandır temsil ettiğini iddia ettiği küresel düzeni hiçe sayması durumunda nasıl yanıt verileceği sorusu ön plana çıktı." ifadesi kullanıldı.
BAŞKAN'IN DOKTRİNİ DÜNYA BASININDA
NYT'nin haberinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı ifadeleri de doğtudan aktarılırken Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" doktrinine yer verildi.
Erdoğan'ın, Gazze'deki soykırım ile "Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik askeri genişlemesi" nedeniyle İsrail'i eleştirdiği ifade edilen haberde, Başkan'ın Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa son verilmesi için müzakerelere yardımcı olmaya hazır olduğuna dair açıklamasına dikkati çekildi.
"ERDOĞAN HERKESLE KONUŞABİLİYOR"
Alman Die Zeit gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Ukraynalılarla, Ruslarla, Ermenilerle, Azerbaycanlılarla, İranla ve Amerikalılarla, herkesle konuşabildiğini yazdı ve Türkiye'nin savaşlarda arabulucu rolüne dikkat çekti.
ALMAN BASININDAN BERLİN'E TEPKİ
Almanya'nın Antalya'da yer almamasına tepki gösteren Zeit eski bir atasözüne atıf yaptı. "Kararlar orada bulunanlar tarafından alınır. Orada olmayanların söz hakkı olmaz" diyen Zeit, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'deki zirve, dünya düzeninin şu anda ne kadar değişmekte olduğunu açıkça gösteriyor. Erdoğan küresel ağını sergiliyor ve Almanya katılmıyor bile.
Alman Der Spiegel ise "Türk hükümeti, öncelikle geleneksel Batı dışındaki ülkeleri çeken kendi dünya düzeni konferansını oluşturdu ve güvenilir bir ortak olarak imajını geliştirmeye çalışıyor. Görünüşe göre bunda da başarılı oluyor." İfadelerini kullandı.