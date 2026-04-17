New York Times ve Spiegel haberleri, Fotoğraflar: AA, Takvim

"KÜRESEL DEVLERE KARŞI ORTAKLIK"

ABD gazetesi The New York Times, Antalya'da ABD'nin küresel düzeni hiçe sayması sonucu bölgesel sorunların çözümü konusun ön plana çıktığını belirtti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın sebep olduğu dış politika kaosu ve aksaklıklar dolayısıyla Türkiye ve diğer ülkelerin, "küresel devlere" daha az güvenmeleri ve bunun yerine kendi bölgelerini yönetmek için komşularıyla ortaklık kurmaları gerektiği fikrine yoğunlaştığı kaydedildi.

ABD'DEN NADİREN BAHSEDİLDİ

New York Times, toplantılarda ABD'den "nadiren" bahsedildiğini vurgularken "Aralarında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'dan düzinelerce devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce katılımcı arasındaki tartışmalarda, ABD'nin müttefiklerini ve uzun zamandır temsil ettiğini iddia ettiği küresel düzeni hiçe sayması durumunda nasıl yanıt verileceği sorusu ön plana çıktı." ifadesi kullanıldı.