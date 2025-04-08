İşgalci Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli

İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj (İHA)

GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Ve dördüncü ve son konu gümrük vergileri. Başkan Trump, ülkelerden ABD ile olan ticaret açığını sıfıra indirmelerini istedi. Ona dedim ki: 'Bizim için o kadar zor değil. Hadi yapalım. Bizim için bu kadar çok şey yapan Amerika Birleşik Devletleri ve başkanı için yapabileceğimiz en az şey budur.