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İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD dönüşü video mesaj yayınladı. Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor" dedi. Öte yandan Netanyahu, İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yönelebileceklerini belirtti.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 19:35
İşgalci Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli

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Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD dönüşü video mesaj yayınladı. Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunam Netanyahu, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan ABD dönüşü video mesaj

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netantyahu'nun video mesajındaki açıklaması şu şekilde:

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA
Öncelikle İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Bu bir anlaşmayla yapılabilir, ancak bu anlaşmanın Libya tarzı bir anlaşma olması şartıyla, içeri girip tesisleri havaya uçurmaları, tüm ekipmanları sökmeleri, bunu Amerikan gözetimi ve Amerikan infazı altında yapmaları iyi bir şey. İkinci seçenek ise olmayacak. Görüşmeleri uzatacaklar ve ardından seçenek askeri olacak. Bunu herkes anlıyor. Bunu uzun uzun konuştuk.

İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli (AA)İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli (AA)

KATİLİ TÜRKİYE KORKUSU SARDI: SURİYE'DE ASKERİ ÜS KURMA İSTEĞİ İSRAİL İÇİN BİR TEHLİKELİ
Üçüncü konu Türkiye. Türkiye Suriye'de askeri üsler kurmak istiyor ve bu İsrail için bir tehlike. Biz buna karşı çıkıyoruz, buna karşı çalışıyoruz. Dostum ve Erdoğan'ın dostu olan Başkan Trump'a, 'Yardımınıza ihtiyacımız olursa sizinle konuşuruz' dedim.

İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj (İHA)İşgalci Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj (İHA)

GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI
Ve dördüncü ve son konu gümrük vergileri. Başkan Trump, ülkelerden ABD ile olan ticaret açığını sıfıra indirmelerini istedi. Ona dedim ki: 'Bizim için o kadar zor değil. Hadi yapalım. Bizim için bu kadar çok şey yapan Amerika Birleşik Devletleri ve başkanı için yapabileceğimiz en az şey budur.

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