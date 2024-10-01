İşgalci İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 6 kişi öldü

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İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı. İsrail'de metro istasyonuna silahlı saldırı!

6 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı ( İHA) İsrail basınına yansıyan haberlerde ise yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler verildi.