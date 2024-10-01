İşgalci İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 6 kişi öldü

İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu.
Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı ( İHA)
İsrail basınına yansıyan haberlerde ise yaralı sayısına ilişkin farklı bilgiler verildi.
İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı (AA)
Israel Hayom'un haberinde, saldırıda 6'sının durumu ağır, 4'ünun orta, 2'sinin de hafif olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı (İHA)
İsrail ordu radyosunun haberinde ise yaralı sayısı 16 olarak duyuruldu. Haberde, saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedildi.
DEVLET TELEVİZYONU KAN 8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU
İsrail devlet televizyonu KAN, akşam saatlerinde İsrail polisinden aktardığı haberde, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurmuştu.