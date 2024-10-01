CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!

Çağrı cihazlı suikastların ardından Lübnan'a günlerdir hava saldırısı düzenleyen İsrail pazartesi günü topçu atışlarına başladı ve Lübnan'a yönelik kara saldırısının başladığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre pazartesi günü İsrail saldırılarında en az 95 kişi hayatını kaybetti. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırı hazırlığına ilişkin güncel durum değerlendirildi.
Biden ile ulusal güvenlik ekibi, İsrail'in kendini savunmasına yönelik ABD'nin yardımlarını ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin son durumunu da ele aldı.
BIDEN'DAN TALİMAT
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın ABD ordusuna İsrail'in İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri düşürmesi talimatını verdiği bildirildi.
İRAN İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURACAKTIR
AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." açıklamasını yapmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
EĞER SİYONİST REJİM CEVAP VERMEYE KALKARSA DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.
İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.
Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.
İRAN'DAN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZELER ATEŞLENDİ
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.
Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İSRAİL ORDUSU: SALDIRI DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu yaptığı yeni açıklamada, İran'ın saldırısının devam ettiğini belirterek İsraillilerden korunaklı alanlarda kalmaya devam etmelerini istedi.
Açıklamada saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail güvenlik kabinesi bu akşam Kudüs'teki bir sığınakta toplanacak; savaşın başlangıcından bu yana ilk kez orada toplanacak.
ABD’den İsrail’e İran uyarısı geldi. Beyaz Saray İran’ın ABD’yi vurmaya hazırlandığını belirtirken İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari de ABD'nin İsrail'e İran'ın ülkeye füze fırlatmayı planladığı yönünde bilgi verdiğini söyledi. Hagari şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir hava tehdidinin olmadığını söyledi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili ise "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.
Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.
Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımladı.
İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada bugün itibarıyla 5 gün için geçerli yeni "güvenlik talimatlarına" ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, yapılan değişiklikler kapsamında aralarında işgal altındaki Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgelerde ilave kısıtlamaların uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Ayrıca açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde açık alanlarda yapılacak toplantılara 30 kişiye kadar kapalı alandakilere ise 300 kişiye kadar izin verilecek.
Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetleri sürdürülebilecek.
Hizbullah medya ilişkileri yetkilisi Muhammed Afif, El Cezire’ye konuştu ve “İşgal güçlerinin Lübnan'a girdiği yönündeki Siyonist iddiaların tamamı yanlıştır.” dedi. Hizbullah ile İsrail arasında henüz doğrudan kara çatışmasının yaşanmadığını söyleyen Afif, “Mücahidlerimiz Lübnan topraklarına girmeye cesaret eden veya girmeye çalışan düşman güçleriyle yüzleşmeye hazır. En büyük kayıpları Lübnan topraklarına girmeye çalışan düşman kuvvetlerine vereceğiz. Askeri İstihbarat Üssü 8200'ün ve Mossad karargâhının bombalanması yalnızca başlangıçtır.” şeklinde konuştu.
Alman hava yolu firması Lufthansa'nın, İsrail ve Lübnan'a uçuş iptallerinin süresini uzattığı bildirildi.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanılarak Orta Doğu'daki operasyonlarda güncellemeye gidildiği ifade edildi.
Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Ekim'e kadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının ise 30 Kasım'a kadar askıya alındığı belirtilerek, iptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneğinin sunulduğu kaydedildi.
Şirket, Tahran uçuşlarını 26 Ekim'e kadar askıya almıştı.
İsrail'in saldırılarından ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.
Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Saldırının, sadece bölge ülkelerini değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu vurgulandı.
Açıklamada, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adımın "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması" olduğuna dikkat çekilerek Gazze'ye barış getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.
İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısına başladı. Katliam konvoyunu A Haber saniye saniye görüntüledi.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Doviv Kışlası'nda konuşlanmış İsrail askerlerini vurarak bu sabahki saldırısından bu yana 6. saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Hizbullah İHA'ları Tel Aviv'i hedef aldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Lübnan’ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurmasının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.
Pentagon’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Austin’in İsrail’in kendini savunma hakkına verdiği desteği yinelediği belirtilerek, “Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in İran, Lübnan Hizbullahı, Hamas, Husiler ve diğer İran destekli terör örgütlerine karşı kendini savunma hakkına verdiği desteği yeniden teyit etti. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzey topluluklarına 7 Ekim tarzı saldırılar düzenleyememesi için sınır boyunca saldırı altyapısının kaldırılmasının gerekliliği konusunda anlaştılar. Bakan, sivillerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönebilmelerini sağlamak için diplomatik bir karara ihtiyaç olduğunu yeniden teyit etti. Kendisi ve Bakan Gallant, mümkün olan en kısa sürede güvenlik ve istikrarı sağlamak için askeri operasyonlardan diplomatik bir yola geçmenin önemini görüştüler. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir aktörün gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti. Bakan Austin ve Bakan Gallant, İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırı başlatmayı seçmesi durumunda İran için ciddi sonuçları görüştüler” denildi.