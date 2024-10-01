CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!

ABD'DEN İSRAİL'E İRAN UYARISI

ABD’den İsrail’e İran uyarısı geldi. Beyaz Saray İran’ın ABD’yi vurmaya hazırlandığını belirtirken İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari de ABD'nin İsrail'e İran'ın ülkeye füze fırlatmayı planladığı yönünde bilgi verdiğini söyledi. Hagari şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir hava tehdidinin olmadığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili ise "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadesini kullandı.

Adının açıklanmasını istemeyen kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

ABD'li yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.