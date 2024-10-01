İşgalci İsrail Lübnan’ı vurmaya devam ediyor! A Haber bölgeden saldırı anlarını görüntüledi

İşgalci güçlerin 18 yıl aradan sonra Lübnan'a yönelik kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail, tanklarının sınırdan içeri doğru ilerlediğini açıkladı.

İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vurmaya devam ediyor ( AA)

"SAYAMADIĞIM KADAR TANK SESİNE TANIKLIK ETTİK"

A Haber muhabiri İslim İstanbullu, sıcak bölgeden yaptığı açıklamada, "Sınır hattına çok yakınız. Kara harekatı dün tam anlamıyla başladı. Sınırlı yerel ve hedefli olarak adlandırdıkları bir operasyon yürütüyorlar. Kuzeyde hiç kimsenin olmadığını söyleyebiliriz. Sayamadığım kadar tank atışı sesine tanıklık ettik" dedi.

İSRAİL HASTANE VE SIĞINAKLARI HEDEF ALIYOR

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Zahraa Hastanesi'nin yakınlarını hedef aldı. Saldırının, yerinden edilmiş binlerce insanın barındığı bir sığınak civarında gerçekleştiği bildirildi.

İki saldırının ardından, İsrail'in Kuveyt Büyükelçiliği yakınlarındaki başka bir binayı hedef aldığı ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARINDA 1273 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çalışmalara devam eden işgalci İsrail, 17-18 Eylül tarihleri arasında Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri hedef aldı. 23 Eylül'de ise Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

İşgalci İsrail güçleri Lübnan'ı vurmaya devam ediyor ( AA)

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda, ülke genelinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Beyrut'a ve kuzeye doğru göç dalgalarını devam ettiği bildirilen Lübnan'da, birçok kişinin Suriye'ye sığındığı belirtiliyor. Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık verirken, İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar rapor edilmedi.