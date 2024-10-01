GERİLİM TIRMANIYOR İran , son dönemde İsrail 'e karşı sert bir tutum sergileyerek, bu tür misilleme eylemleriyle dikkat çekiyor.

Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Saldırının ardından İsrail'in nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.