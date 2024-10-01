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Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!

1 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan Hizbullah lideri Nasrallah ve diğer İran destekli militanların öldürülmesine yanıt olarak İran, İsrail'i füze yağmuruna tuttu. İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füze Filistin bölgesine yakın bir noktaya düştü. Filistinli gençler, füzeyi kaldırıp kutlama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 22:54 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 23:23
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!

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Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve diğer İran destekli militanların öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik füze saldırısında bulundu.

İran'ın İsrail'e misilleme füzesi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İran'ın İsrail'e misilleme füzesi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Saldırıda fırlatılan bir füze, Batı Şeria'nın Filistin bölgesine yakın bir noktaya düştü.

Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN FÜZE ÜZERİNDE KUTLAMA
Olayın hemen ardından, Filistinli gençler füzeyi alarak kutlama yapmaya başladı. Ardından füze üzerinde poz verdiler.

Filistinliler düşen balistik füzenin enkazının yanında kutlama yaptı

Bu durum, bölgedeki gerilimlerin artışını ve çatışmaların karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GERİLİM TIRMANIYOR
İran, son dönemde İsrail'e karşı sert bir tutum sergileyerek, bu tür misilleme eylemleriyle dikkat çekiyor.

Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama. (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Saldırının ardından İsrail'in nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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