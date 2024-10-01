Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!

Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve diğer İran destekli militanların öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik füze saldırısında bulundu.
Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve diğer İran destekli militanların öldürülmesinin ardından İran, İsrail'e yönelik füze saldırısında bulundu.
Saldırıda fırlatılan bir füze, Batı Şeria'nın Filistin bölgesine yakın bir noktaya düştü.
FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN FÜZE ÜZERİNDE KUTLAMA
Olayın hemen ardından, Filistinli gençler füzeyi alarak kutlama yapmaya başladı. Ardından füze üzerinde poz verdiler.
Bu durum, bölgedeki gerilimlerin artışını ve çatışmaların karmaşıklığını gözler önüne seriyor.
GERİLİM TIRMANIYOR
İran, son dönemde İsrail'e karşı sert bir tutum sergileyerek, bu tür misilleme eylemleriyle dikkat çekiyor.
Saldırının ardından İsrail'in nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.