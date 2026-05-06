CANLI YAYIN
Geri

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı

ABD-İran hattında “anlaşma” sinyalleri küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Başkan Donald Trump’ın “Son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık” açıklaması sonrası barış umutları güçlenirken, petrol fiyatları sert çakıldı. Brent petrol yüzde 7,83 düşüşle 101 dolar seviyesine gerilerken; borsalarda ise teknoloji hisseleri rekorlar kırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini ve bir anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu açıkladı.
  • ABD yönetimi, savaşı sona erdirmek ve nükleer müzakereleri başlatmak amacıyla İran'dan tek sayfalık mutabakat zaptı için 48 saat içinde yanıt bekliyor.
  • Anlaşma ihtimaline yönelik haber akışı sonrası Brent petrol fiyatları yüzde 7,83 değer kaybederek 101,27 dolara geriledi.
  • Olası mutabakat zaptı; bölgedeki savaşın durdurulmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve nükleer program ile yaptırımlar konusunda 30 günlük müzakere sürecini öngörüyor.
  • Küresel piyasalarda oluşan iyimser hava ile ABD borsaları rekor seviyelere ulaşırken, teknoloji ve çip üreticisi şirketlerin hisselerinde sert yükselişler kaydedildi.

ABD ve İran cephesinde anlaşma bilmecesi düşerken Orta Doğu'daki gerilim piyasaları derinden sarstı.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." dedi.

CANLI | ABD-İran anlaşmak üzere iddiası: Trump 1 haftalık süreci işaret etti | Verimli görüşmeler gerçekleştirdikCANLI | ABD-İran anlaşmak üzere iddiası: Trump 1 haftalık süreci işaret etti | Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
CANLI | ABD-İran anlaşmak üzere iddiası: Trump 1 haftalık süreci işaret etti | "Verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı-2

BARIŞA YEŞİL IŞIK PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Böylece Trump'ın barışa yeşil ışık yakmasıyla; ABD ve İran arasında savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki haberler, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı-3

Buna göre, Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.

Haberde, mevcut haliyle mutabakat zaptının bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı-4

BRENT PETROL YÜZDE 7,83 DEĞER KAYBETTİ

Brent petrol %7,83 değer kaybederek 101,27 dolara geriledi. ABD borsaları teknoloji hisselerindeki yükselişle rekor seviyelere ulaşırken, küresel piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu.

Reuters'te yer alan habere göre; İran savaşı sırasında güvenli liman olan ABD doları, yatırımcıların olası bir anlaşmaya dair umutlarını yansıtacak şekilde önemli para birimleri karşısında %0,3 değer kaybetti.

Yen, dolar karşısında %1,8 kadar hızla yükselerek yeni bir müdahale dalgası spekülasyonlarını tetikledi. Bu sırada, yatırımcıların merkez bankası faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle devlet tahvili getirileri petrol fiyatlarıyla birlikte geriledi. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil faizi 6,4 baz puan düşerek %4,352'ye geriledi.

İran’la anlaşma sinyali piyasaları yerle bir etti: Petrol çakıldı teknoloji hisseleri rekor kırdı-5

TEKNOLOJİ HİSSELERİ UÇTU
ABD'de, çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek gelir tahmininin Wall Street beklentilerinin üzerinde gelmesiyle yaklaşık %18,6 fırladı ve piyasalarda yapay zeka coşkusunu körükledi.

Rakibi Intel de rekor seviyeye yükselirken, çip tasarımcısı Arm Holdings ve çip üreticisi Qualcomm benzer şekilde yükseliş gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeks %3,2 artış kaydetti. Samsung Electronics %14 değer kazanarak 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı ve Berkshire Hathaway'i geride bıraktı.

Beyaz Saray yakınındaki saldırıda Vance detayı: Şüpheli konvoy yolundaydı | Gizli Servis’e ateş açtı
SONRAKİ HABER

Washington’daki saldırıda Vance detayı

 Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! İsrail saldırıyı artırdı Hamas ABD'ye seslendi: Derhal harekete geçin
ÖNCEKİ HABER

İsrail saldırıyı artırdı Hamas ABD'ye seslendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler