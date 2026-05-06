ABD ve İran cephesinde anlaşma bilmecesi düşerken Orta Doğu'daki gerilim piyasaları derinden sarstı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte (İran'la) çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." dedi.
BARIŞA YEŞİL IŞIK PETROLÜ DÜŞÜRDÜ
Böylece Trump'ın barışa yeşil ışık yakmasıyla; ABD ve İran arasında savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki haberler, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.
Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.
Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.
Buna göre, Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.
Haberde, mevcut haliyle mutabakat zaptının bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.
BRENT PETROL YÜZDE 7,83 DEĞER KAYBETTİ
Brent petrol %7,83 değer kaybederek 101,27 dolara geriledi. ABD borsaları teknoloji hisselerindeki yükselişle rekor seviyelere ulaşırken, küresel piyasalarda iyimser bir hava hakim oldu.
Reuters'te yer alan habere göre; İran savaşı sırasında güvenli liman olan ABD doları, yatırımcıların olası bir anlaşmaya dair umutlarını yansıtacak şekilde önemli para birimleri karşısında %0,3 değer kaybetti.
Yen, dolar karşısında %1,8 kadar hızla yükselerek yeni bir müdahale dalgası spekülasyonlarını tetikledi. Bu sırada, yatırımcıların merkez bankası faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle devlet tahvili getirileri petrol fiyatlarıyla birlikte geriledi. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil faizi 6,4 baz puan düşerek %4,352'ye geriledi.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ UÇTU
ABD'de, çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, şirketin ikinci çeyrek gelir tahmininin Wall Street beklentilerinin üzerinde gelmesiyle yaklaşık %18,6 fırladı ve piyasalarda yapay zeka coşkusunu körükledi.
Rakibi Intel de rekor seviyeye yükselirken, çip tasarımcısı Arm Holdings ve çip üreticisi Qualcomm benzer şekilde yükseliş gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeks %3,2 artış kaydetti. Samsung Electronics %14 değer kazanarak 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı ve Berkshire Hathaway'i geride bıraktı.
