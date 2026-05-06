İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 72 bin 601'e yükseldi.

Resmi verilere göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırıları sonucu 824 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas yönetimi, ABD ve garantör ülkelere İsrail'in saldırılarını durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze kenti ve Han Yunus bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını artırmasının ateşkesin açıkça ihlali olduğunu belirterek, ABD ve garantör ülkelere İsrail saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin Derec ve Zeytun mahalleleri ile Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırması ve düzenlediği saldırılar, Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali konusunda ısrar ve soykırım savaşının devamıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin "suç işlemeye devam ettiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in "Terörist işgal hükümeti (Tel Aviv), kendisini caydıracak herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan, ateşkes anlaşması kisvesi altında halkımıza yönelik vahşi suçlarını sürdürmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Hamas, ABD yönetimi ve Şarm eş-Şeyh anlaşmasının garantörü olan ülkeleri "işgali dizginlemek ve Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.