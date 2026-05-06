ABD'de Washington Anıtı yakınlarında güvenlik güçlerine ateş açmakla suçlanan Michael Marx'ın, olaydan önce Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında yürüdüğü ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına göre vurularak etkisiz hale getirilen Marx, ambulansla hastaneye götürülürken Beyaz Saray'a yönelik küfürlü ifade kullandı ve "Öldürün beni" diye bağırdı.
KONVOY GÜZERGAHINDA FARK EDİLDİ
ABD'de Washington Anıtı yakınlarında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar mahkeme dosyasına girdi.
45 yaşındaki Michael Marx'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in konvoy güzergahında yürüdüğü sırada güvenlik güçleri tarafından fark edildiği belirtildi.
Olay, 15. Cadde ile Independence Avenue kesişimi yakınlarında meydana geldi. Gizli Servis ajanının ihbarına göre Marx, Beyaz Saray kompleksi yakınlarında vücudunun sağ tarafında gizli silahla görüldü.
GİZLİ SERVİS'E ATEŞ AÇTI
Mahkeme dosyasına yansıyan ifadeye göre Marx, Gizli Servis görevlilerinden kaçarken belinden silahını çıkardı ve bir ajana ateş açtı.
Kurşun ajana isabet etmedi ancak ajanın arkasında bulunan bir kişi bacağından vuruldu. Yaralanan kişinin genç yaşta olduğu, ağır yaralanmadığı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Güvenlik güçleri saldırıya karşılık verdi. Marx, karın bölgesinden, elinden ve sol kolundan vuruldu.
AMBULANSTA BEYAZ SARAY'A KÜFÜR
Gizli Servis ajanının yeminli beyanına göre Marx, vurulduktan sonra hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.
Dosyada, Marx'ın ambulansın arkasında bulunduğu sırada Beyaz Saray'a yönelik küfürlü ifade kullandığı ve "'F—k the White House' ile "Kill me, kill me, kill me,'" dediği aktarıldı.
Yeminli beyanda, soruşturmacıların Marx'ın belirli bir hedefi olup olmadığına dair bir değerlendirmesine yer verilmedi.
SAVCIDAN SERT AÇIKLAMA
ABD Başsavcısı Jeanine Pirro, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ofisinin sokaklara silahlı şiddet taşıyan kişiler hakkında mümkün olan en ağır suçlamaların peşinden gideceğini belirtti.
Pirro, özellikle bu tür şiddetin hükümet merkezine ve ABD Başkan Yardımcısı'nın güzergahına birkaç adım mesafede yaşanmasının ciddiyetine dikkat çekti.
3 AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Marx hakkında hazırlanan suç duyurusunda üç ayrı suçlama yer aldı.
Buna göre Marx, tehlikeli silahla güvenlik güçlerine saldırmak, şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak ve hükümlü olmasına rağmen silah ile mühimmat bulundurmakla suçlandı.
Mahkeme kayıtlarında Marx'ı temsil eden bir avukatın ismine henüz yer verilmedi.
POLİSLERE TÜKÜRDÜ İDDİASI
Dosyaya göre Marx, vurulduktan sonra kendisine yardım eden güvenlik güçlerine tükürdü.
Marx'ın Michael Patrick ve Michael Zavici gibi takma adlar kullandığı da mahkeme dosyasına girdi.
Ayrıca Marx'ın, Florida'da 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı mahkumiyeti bulunduğu ve bu nedenle silah bulundurmasının yasak olduğu belirtildi.
BEYAZ SARAY KISA SÜRE KİLİTLENDİ
Silahlı saldırı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da küçük işletmelerle ilgili bir etkinlik düzenlediği belirtildi.
Olayın ardından Beyaz Saray kısa süreliğine güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yetkililer bölgede inceleme başlattı.
BİR HAFTA ÖNCE DE SALDIRI GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI
Washington'daki saldırı, California'dan gelen bir kişinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini hedef alan saldırı girişiminden yaklaşık bir hafta sonra yaşandı.
Cole Tomas Allen isimli kişi, silah ve bıçaklarla etkinliğe girmeye çalışmakla suçlanmıştı. Allen hakkında başkana suikast girişimi ve Gizli Servis görevlisine ateş açma suçlamaları yöneltilmişti.