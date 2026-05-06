Mahkeme kayıtlarında Marx'ı temsil eden bir avukatın ismine henüz yer verilmedi.

Buna göre Marx, tehlikeli silahla güvenlik güçlerine saldırmak, şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak ve hükümlü olmasına rağmen silah ile mühimmat bulundurmakla suçlandı.

POLİSLERE TÜKÜRDÜ İDDİASI

Dosyaya göre Marx, vurulduktan sonra kendisine yardım eden güvenlik güçlerine tükürdü.

Marx'ın Michael Patrick ve Michael Zavici gibi takma adlar kullandığı da mahkeme dosyasına girdi.

Ayrıca Marx'ın, Florida'da 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı mahkumiyeti bulunduğu ve bu nedenle silah bulundurmasının yasak olduğu belirtildi.