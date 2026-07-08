İran'ın eski dini lideri Hamaney'in cenazesi Kerbela'da

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi, Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninin ardından törenin bir sonraki durağı olan Kerbela'ya getirildi.

Cenaze törenine İran'dan katılan bir kişi, "Liderimizi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için buraya geldim. Onun ardından saatlerce yol kat ettik. Onun davasını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Cenaze törenine katılan Iraklılar da Hamaney'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Bir Iraklı vatandaş, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Iraklılar olarak çok değerli bir dini lideri kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Bir başka Iraklı ise, "Ali Hamaney'in Kerbela'ya getirilmesi bizim için büyük anlam taşıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Şiiler olarak onu son yolculuğuna uğurlamak için burada toplandık" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte törene katılan başka bir kişi de, "Seyyid Ali Hamaney'in vefatı yalnızca İran için değil, Irak için de büyük bir kayıptır. İranlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz" dedi.