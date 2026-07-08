Çin'deki şiddetli hortum bir adamı 12. kattan dışarı çekti

RÜZGAR HIZI SAATTE 260 KİLOMETREYE ULAŞTI

Hortum sırasında rüzgarın saatte 260 kilometreye kadar çıktığı bildirildi. Bu hız, binaların dış cephelerinden araçlara kadar pek çok yapıyı ağır şekilde etkileyebilecek seviyede.

FELAKETTE ÖNE ÇIKAN VERİLER Can kaybı: En az 11 kişi

Yaralı sayısı: 331'den fazla

Hasarlı ev: 4 bin 855'ten fazla

Kurtarma çalışmasına katılan kişi: 3 binden fazla

Rüzgar hızı: Saatte 260 kilometreye kadar

HUBEİ'DE HORTUMLAR NADİR GÖRÜLÜYOR

Çin'in bazı bölgelerinde hortumlar yaşansa da Hubei'de bu tür olaylar sık görülmüyor. Eyalette son büyük hortumun Mayıs 2021'de kayda geçtiği belirtildi.

Bu kez yaşanan şiddetli hava olayında, Tayfun Maysak'ın erken yaz yağmurlarıyla çakışmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Şiddetli yağışlar, ülkenin farklı bölgelerinde de sel ve heyelan riskini artırdı.