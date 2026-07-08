Çin'deki şiddetli hortum bir adamı 12. kattan dışarı çekti
Çin'in Hubei eyaletinde saatte 260 kilometre hıza ulaşan yıkıcı hortum, 11 kişinin ölümüne ve 300'ü aşkın kişinin yaralanmasına yol açtı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonların uçtuğu ve bir adamın 12. kattaki evinden sokağa savrulduğu felaket, Guangxi'deki sel ve yılan paniğiyle birleşerek ülkede alarm durumuna geçilmesine neden oldu.
Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde etkili olan şiddetli hortum kentte büyük yıkıma yol açtı. Gece saatlerinde başlayan felakette 12. kattaki dairesinden dışarı savrulan 30 yaşındaki bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede en az 11 kişi hayatını kaybetti, 331'den fazla kişi yaralandı.
Hortumun etkili olduğu noktalarda evler parçalandı, araçlar devrildi, tarım alanları zarar gördü. Hubei genelinde 4 bin 855'ten fazla evde hasar oluştu.
RÜZGAR DAİREDEKİ EŞYALARI DA KOPARDI
Huanggang'da rüzgarın şiddeti, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre 30 yaşındaki adam, 12. kattaki evinden bazı eşyalarıyla birlikte dışarı savruldu.
Dairedeki koltuk ve dolapların da rüzgarla yerinden koptuğu aktarıldı. Yaralı adamın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.
AĞIR KAMYONLAR METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Kentte yalnızca binalar değil, ağır araçlar da hortumun gücüne dayanamadı. Bazı kamyonların rüzgarla yerden kalktığı ve yaklaşık 30 metre uzağa sürüklendiği belirtildi.
Yetkililer, afetin ardından bölgede büyük kayıplar yaşandığını açıkladı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarına 3 binden fazla kişinin katıldığı ifade edildi.
RÜZGAR HIZI SAATTE 260 KİLOMETREYE ULAŞTI
Hortum sırasında rüzgarın saatte 260 kilometreye kadar çıktığı bildirildi. Bu hız, binaların dış cephelerinden araçlara kadar pek çok yapıyı ağır şekilde etkileyebilecek seviyede.
FELAKETTE ÖNE ÇIKAN VERİLER
- Can kaybı: En az 11 kişi
- Yaralı sayısı: 331'den fazla
- Hasarlı ev: 4 bin 855'ten fazla
- Kurtarma çalışmasına katılan kişi: 3 binden fazla
- Rüzgar hızı: Saatte 260 kilometreye kadar
HUBEİ'DE HORTUMLAR NADİR GÖRÜLÜYOR
Çin'in bazı bölgelerinde hortumlar yaşansa da Hubei'de bu tür olaylar sık görülmüyor. Eyalette son büyük hortumun Mayıs 2021'de kayda geçtiği belirtildi.
Bu kez yaşanan şiddetli hava olayında, Tayfun Maysak'ın erken yaz yağmurlarıyla çakışmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Şiddetli yağışlar, ülkenin farklı bölgelerinde de sel ve heyelan riskini artırdı.
GUANGXİ'DE SEL, GANSU'DA HEYELAN ALARMI
Tayfunun etkisiyle Çin'in güneybatısındaki Guangxi bölgesinde de sel felaketi yaşandı. Bölgede 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Bazı yerleşimlerde yüzlerce kişinin tahliye edilmeyi beklediği bildirildi. Hengzhou kentinde ise 24 saatlik yağış rekorlarının kırıldığı aktarıldı.
SULAR ALTINDA KALAN YILAN ÇİFTLİĞİ PANİĞE YOL AÇTI
Hengzhou'daki bir köyde sel suları farklı bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Bir yılan çiftliğinin su altında kalmasıyla 800'den fazla yılanın kaçtığı belirtildi.
Köylülerden birinin yılan ısırması nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Kaçan yılanların bir kısmının zehirsiz türler olduğu, ancak aralarında son derece zehirli kobraların da bulunduğu ifade edildi.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)