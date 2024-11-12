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Çin’de akıl almaz kaza! Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde bir spor salonunda egzersiz yapan insanlara araba çarptı. 62 yaşındaki sürücünün otomobilini spor salonuna sürmesinin ardından 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 15:25
Çin’de akıl almaz kaza! Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde bir spor salonunda egzersiz yapan insanlara araba çarptı.

Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü

62 yaşındaki sürücünün otomobilini spor salonuna sürmesinin ardından 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇİN'DE AKIL ALMAZ KAZA

Çin, Takvim Ekran GörüntüsüÇin, Takvim Ekran Görüntüsü

Akıl almaz kaza pazartesi günü yerel saatle 19.48 sıralarında vatandaşların spor merkezinde egzersiz yaptığı sırada meydana geldi.

Çin, Takvim Ekran GörüntüsüÇin, Takvim Ekran Görüntüsü

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

62 yaşındaki sürücü aracını spor salonuna sürdü. Olayda 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin, Takvim Ekran GörüntüsüÇin, Takvim Ekran Görüntüsü

Büro, Fan soyadlı sürücünün olaydan kısa bir süre sonra kontrol altına alındığını söyledi.

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