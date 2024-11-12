Çin’de akıl almaz kaza! Aracı spor merkezine sürdü 35 kişi öldü

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde bir spor salonunda egzersiz yapan insanlara araba çarptı.
62 yaşındaki sürücünün otomobilini spor salonuna sürmesinin ardından 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin yaralandığı bildirildi.
ÇİN'DE AKIL ALMAZ KAZA
Akıl almaz kaza pazartesi günü yerel saatle 19.48 sıralarında vatandaşların spor merkezinde egzersiz yaptığı sırada meydana geldi.
35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
62 yaşındaki sürücü aracını spor salonuna sürdü. Olayda 35 kişinin hayatını kaybettiği ve 43 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Büro, Fan soyadlı sürücünün olaydan kısa bir süre sonra kontrol altına alındığını söyledi.