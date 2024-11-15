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Trump Florida’daki zafer kutlamalarına FETÖ'cü Enes Kanter’i davet etti

ABD seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump'ın, Florida'daki kutlamalarına FETÖ'cü Enes Kanter'i de davet ettiği ortaya çıktı. Kuracağı kabineyi büyük oranda Siyonist isimlerden seçen Trump'ın, davete Kanter'i de çağırması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:23 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:34
Trump Florida’daki zafer kutlamalarına FETÖ’cü Enes Kanter’i davet etti

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, seçim zaferi sonrası Florida'daki kutlamalarına FETÖ'cü Enes Kanter'i davet ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Trump ile Kanter'in samimi bir şekilde el sıkıştığı ve Trump'ın Kanter'e kamerayı işaret ederek birlikte poz verdiği anlar dikkat çekti.

TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın FETÖ'nün manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter'e "Nasılsın?" diyerek seslenip yanına çağırdığı ve sarılırken "Yaptığın her şey için teşekkürler" dediği görüldü. FETÖ'cü Kanter'in de aynı şekilde teşekkür ettiği anlar kameralara yansıdı.

FETÖ'cü Enes Kanter'in, Amerika'dan yaklaşık 10 sporcunun davet edildiği galada Ellon Musk ile de bir araya geldiği ortaya çıktı.

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