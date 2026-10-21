UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de yer aldığı görüşmede, ortak ilgi alanlarındaki işbirliği ve koordinasyon imkanları değerlendirildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, Şara ile Barrack'ın görüşmesine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Şara Tom Barrack'ı kabul etti. Fotoğraf: AAŞara Tom Barrack'ı kabul etti. Fotoğraf: AA

GÜNDEM İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

İki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti-3 Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti-4 Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti-5
TikTok’ta çocuk güvenliği skandalı! Eski yönetici aylarca süren sonuçsuz uyarıları anlattı
SONRAKİ HABER

TikTok’ta çocuk güvenliği skandalı!
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler