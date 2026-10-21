Suriye'de kritik görüşme! Şara, Barrack'ı kabul etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de yer aldığı görüşmede, ortak ilgi alanlarındaki işbirliği ve koordinasyon imkanları değerlendirildi.
Giriş Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamaya göre, Şara ile Barrack'ın görüşmesine Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.
GÜNDEM İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren bir dizi konuda işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
İki tarafın çıkarlarına hizmet edecek ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar değerlendirildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya