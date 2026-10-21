Tahran’da ABD Başkanı Trump’ı hapishaneye koydular! O görüntüleri çekmek için yarıştılar
İran’ın başkenti Tahran’da ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sembolik bir gösteri düzenlendi. Tecriş Meydanı’nda kurulan parmaklıklı düzende Trump kılığına giren oyuncu ilgi odağı olurken, fotoğraf çekmek isteyenlerin yoğunluğu bölgede araç trafiğine neden oldu. Gösteride, Minab ve Sirik’teki saldırılara ilişkin mesajlar da verildi.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.
Başkentteki Tecriş Meydanı'nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.
Parmaklıkların arkasında Trump'ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.
Hapishanedeki sembolik Trump'ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
Sembolik hapishanede ayrıca, ABD'nin Minab'daki Şecere-i Tayyibe Okulu'na yönelik saldırıları ile Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırılarını hatırlatan ifadeler de yer aldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya