Trump İran’a kılıcını gösterdi: ABD savaş uçakları Hint Okyanusu’nda! Pentagon’da üst düzey hazırlık

ABD ile İran arasında cumartesi günü nükleer görüşmeler yapılması beklenirken Washington Diego Garcia'ta B-2 bombardıman uçakları konuşlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, EPA

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HİNT OKYANUSU'NDA

Cumartesi günü İran ile yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İran'ın hava savunma sistemlerini delebilen Amerikan gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'ya konuşlandırıldı.

Diego Garcia Google Earth görüntüsü

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 19 B-2 Spirit bombardıman uçağından 6'sının, bu ay çekilen uydu görüntülerinde, İngiltere'nin kontrolündeki Chagos Takımadaları'nın ana adasında bir pistin yanına park edilmiş olduğu görüldü.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve İranlı yetkililerin cumartesi günü Umman'da "çok büyük bir toplantıda" doğrudan ve üst düzey görüşmelerde bulunacakları konusunda ısrarcı oldu ve aynı zamanda "bunun çok tehlikeli bir bölge haline geldiği" konusunda uyarıda bulundu.

Altı B-2 Spirit bombardıman uçağı Diego Garcia'daki bir pistin yanında park edilmiş halde göründü, Fotoğraf The Times'tan alınmıştır

İRANLILARI MASAYA ÇEKMEK İÇİN ADAYA SAVAŞ UÇAĞI

Görüşmelerin arabulucularla yapılacağı belirtilirken Axios'a göre Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff, ABD heyetine başkanlık edecek. B-2'lerin Diego Garcia'ya varışı bazı gözlemciler tarafından İranlıları müzakere masasına getirme çabası olarak değerlendirildi. Ayrıca yeraltı nükleer zenginleştirme tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıda ihtiyaç duyulacak büyük hassas "sığınak patlatma" bombalarını da taşıyabiliyorlar.

"GEREKTİĞİNDE İRAN'A KARŞI KULLANILACAK"

Emekli Hava Kuvvetleri Generali ve eski NATO askeri temsilci yardımcısı Blaine Holt, Newsmax'a yaptığı açıklamada, bombardıman uçaklarının Trump'a "gerektiğinde bu silahları İran'a karşı kullanabileceği askeri bir seçenek" sunacağını söyledi.

B-2'lerin gelişi İran'ı caydırma girişiminin bir parçası olabilir, Fotoğraf The Times'tan alınmıştır

GÖSTERE GÖSTERE KONUŞLANDIRDI

ABD bombardıman uçaklarını hangarda saklamak yerine uyduda görünecek şekilde açıkça gözükecek şekilde konuşlandırılırken The Times ise bunun "Trump'ın İran'a kılıcını gösterme biçimi" olduğunu belirtti.

PENTAGON'DAN EMİR

Pentagon, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "savunma hava desteği kabiliyetlerimizi daha da güçlendirecek ilave filoların ve diğer hava unsurlarının konuşlandırılmasını" emrettiğini söyledi.

ABD, Yemen'deki Husilere hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor. Chagos konuşlandırması, Trump'ın İran ile nükleer programı konusunda doğrudan müzakereler başlatma çabaları ile aynı dönemde yapıldı.

Trump, geçtiğimiz ay İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektupta doğrudan görüşme talebinde bulunmuştu ancak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan daha sonra bu talebin Umman Sultanlığı aracılığıyla Amerikalılara iletilen yanıtta reddedildiğini açıklamıştı.