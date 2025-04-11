Çocuklarının iPad’ine el koydu gözaltına alındı! 7 buçuk saat nezarethanede kaldı

İngiltere'nin Surrey kentinde çocuklarının okul derslerine odaklanmaları için iPad'lerini ellerinden alan anne Wanessa Brown hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

ÇOCUKLARININ TABLETİNE EL KOYAN ANNE GÖZALTINA ALINDI

26 Mart'ta gerçekleşen olayda, iPad'lerin izleme verileri cihazların Brown'un annesinin evinde olduğunu gösterince polis, Brown'u tutukladı.

Anne Vanessa Brown, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

7 BUÇUK SAAT GÖZALTINDA KALDI

Yedi buçuk saat boyunca gözaltında tutulan Brown'ın parmak izi alındı, fotoğraflandı ve çocuklarıyla iletişim kurması yasaklandı. Polis, daha sonra iPad'lerin çocuklara ait olduğunu ve Brown'un bu cihazları alma hakkına sahip olduğunu kabul ederek davayı kapattı.

Vanessa Brown'un tutulduğu karakol, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

"TRAVMATİK VE PROFESYONELLİKTEN UZAK"

Brown, yaşadığı deneyimi "travmatik" ve "profesyonellikten uzak" olarak nitelendirdi. Polisin, yaşlı annesiyle birlikte kendisine bir suçlu gibi muamele ettiğini belirtti. Olay, kamuoyunda polisin orantısız müdahalesi konusunda tartışmalara yol açtı ve resmi bir özür talep edildi. Eski Polis ve Suç Komiseri Anthony Stansfield, olayın genç memurların aşırıya kaçmasından kaynaklandığını ve yerel müfettişin müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.