OpenAI tarafından yayımlanan son raporlar, İran bağlantılı aktörlerin ChatGPT araçlarını kullanarak ABD medyasında sahte haberler ve ABD karşıtı savaş anlatıları yaydığını öne sürdü.

İran'dan ChatGPT ile operasyon iddiası. Fotoğraf: Takvim

CHATGPT İLE OPERASYON İDDİASI

The Washington Post'un da gündeme taşıdığı gelişmelere göre İranlı operatörlerin, ABD medyasında yer bulmak ve ABD'nin dış politikalarına, özellikle de İran ile olası çatışma süreçlerine karşı kamuoyu algısını etkilemek amacıyla ChatGPT'yi aktif olarak kullandığı belirlendi.

Operatörler, gerçekte var olmayan batılı gazeteci profilleri ve sahte ön yüzler (false-front) oluşturarak ABD'li yayın organlarına makaleler ve içerikler servis etti.

ChatGPT kullanılarak üretilen makalelerin ve sosyal medya yorumlarının ABD'nin askeri hamlelerini eleştiren ve İran lehine ya da ABD karşıtı kamuoyu oluşturan anlatılara odaklandığı iddia ediliyor.

İÇERİKLER ABD BASININDA YAYIMLANDI

İddiaya göre hazırlanan içeriklerin bir kısmının gerçek ABD yayın organlarında yayımlanmayı başardığı, hatta bu yayınların sosyal medya hesapları üzerinden de desteklenerek daha geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edildi.

Florida'nın küçük bir yerel gazetesi olan Port St. Joe Star'da geçen ay yayımlanan bir köşe yazısında, İran savaşından bahsedilerek, "Fatura, çatışmaların kendisinden sonra da Amerikalıların peşini bırakmayacak" uyarısında bulunuldu.

Makale, Facebook'ta toplamda 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Daily Kos ve Middle East Monitor gibi daha büyük yayın organlarında da savaşı eleştiren makalelerde adı geçen Ervin Hoskins imzasıyla yayımlandı.