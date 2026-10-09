İran'dan ABD basınına ChatGPT ile sahte makale operasyonu! 20 kuruluşta 100 makale
İran bağlantılı bir etki kampanyasının, ChatGPT kullanarak ABD medyasında sahte gazeteci profilleriyle en az 100 yapay zeka ürünü makale yayımlattığı iddia ediliyor. OpenAI'ın raporunda, ABD'nin İran'daki askeri politikalarını eleştiren içeriklerin küçük yerel gazetelerden büyük platformlara kadar geniş bir ağda servis edildiği belirtildi.
İran bağlantılı bir kampanyanın ChatGPT kullanarak ABD yayınlarına sahte makaleler yerleştirdiği iddia edildi.
İRAN ABD BASININA MI SIZDI?
OpenAI tarafından yayımlanan son raporlar, İran bağlantılı aktörlerin ChatGPT araçlarını kullanarak ABD medyasında sahte haberler ve ABD karşıtı savaş anlatıları yaydığını öne sürdü.
CHATGPT İLE OPERASYON İDDİASI
The Washington Post'un da gündeme taşıdığı gelişmelere göre İranlı operatörlerin, ABD medyasında yer bulmak ve ABD'nin dış politikalarına, özellikle de İran ile olası çatışma süreçlerine karşı kamuoyu algısını etkilemek amacıyla ChatGPT'yi aktif olarak kullandığı belirlendi.
Operatörler, gerçekte var olmayan batılı gazeteci profilleri ve sahte ön yüzler (false-front) oluşturarak ABD'li yayın organlarına makaleler ve içerikler servis etti.
ChatGPT kullanılarak üretilen makalelerin ve sosyal medya yorumlarının ABD'nin askeri hamlelerini eleştiren ve İran lehine ya da ABD karşıtı kamuoyu oluşturan anlatılara odaklandığı iddia ediliyor.
İÇERİKLER ABD BASININDA YAYIMLANDI
İddiaya göre hazırlanan içeriklerin bir kısmının gerçek ABD yayın organlarında yayımlanmayı başardığı, hatta bu yayınların sosyal medya hesapları üzerinden de desteklenerek daha geniş kitlelere ulaştırıldığı tespit edildi.
Florida'nın küçük bir yerel gazetesi olan Port St. Joe Star'da geçen ay yayımlanan bir köşe yazısında, İran savaşından bahsedilerek, "Fatura, çatışmaların kendisinden sonra da Amerikalıların peşini bırakmayacak" uyarısında bulunuldu.
Makale, Facebook'ta toplamda 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Daily Kos ve Middle East Monitor gibi daha büyük yayın organlarında da savaşı eleştiren makalelerde adı geçen Ervin Hoskins imzasıyla yayımlandı.
20 HABER KURULUŞUNDA 100 MAKALE
Ancak ChatGPT'nin üreticisi OpenAI perşembe günü yaptığı açıklamada, Hoskins'e atfedilen bu çalışmaların, İran merkezli kullanıcılar tarafından bir "etki kampanyası" çerçevesinde sohbet botu kullanılarak üretildiğini bildirdi. Şirket, kampanyanın en az 20 haber kuruluşunda yaklaşık 100 sahte makale yayımladığını belirtti.
Şirketin çevrim içi doğrulama aracına göre, Star gazetesinde yayımlanan Hoskins'in köşe yazısındaki yazar fotoğrafı, OpenAI'nin yapay zeka araçları kullanılarak oluşturuldu.
DAHA ÖNCE SİLİNEN İÇERİKLER DE OLMUŞTU
Yapay zeka araçları daha güçlü hale geldikçe, bazı haber kuruluşları, editörler tarafından başta fark edilmeyen ve sahte künyeler altında yayımlanan yapay zeka ürünü içerikleri silmek zorunda kaldı. Business Insider ve Wired, geçtiğimiz yıl Margaux Blanchard imzasıyla çıkan ve yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünen bir dizi makaleyi yayından kaldırmıştı.
OpenAI, Hoskins'in, Farsça olarak sohbet botuna talimat gönderen kullanıcılar tarafından yapılan yapay zeka ürünü makale serisinde yer alan yedi imzadan biri olduğunu açıkladı. Şirket, operasyonların ticari bir kuruluş tarafından "ücretli bir etki kampanyası" olarak yürütüldüğünün görüldüğünü belirtti.
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