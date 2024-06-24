İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran'da "Yaşasın Azerbaycan" sloganı: "Türk olduğum için Allah'a şükrediyorum"

2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İbrahim Reisi 'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. Pezeşkiyan, son genel seçimlerde ise Tebriz'den birinci sırada Meclis'e girdi. Pezeşkiyan geçtiğimiz günlerde ülkedeki zorunlu başörtüsü uygulamasını eleştirip "Hakka ve adalete inanıyorum" diyerek tüm kadınların haklarını savunduğunu söylemişti.

Mesud Pezeşkiyan KİM BU PEZEŞKİYAN? İran 'da anketlerde önde çıkan Mesud Pezeşkiyan 'Reformist' kanadın önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Pezeşkiyan, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 2001-2005 arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.







"40 YILDIR DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ FAKAT..."

Ülkede "Nur Planı" adı verilen ve zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili mevcut hükümetin programını eleştiren Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"Nur Planı konusunda biz Türklerin bir sözü var. Bunun çevirisi de 'karanlığa ışık diyorlar' anlamına gelir. 40 yıldır müdahalelerle başörtüsünü düzeltmeye çalışıyoruz fakat daha da kötüleştirmedik mi? Bu plan bizi karanlığa doğru çeker."



"TÜRK, KÜRT, BELUCİ BENİM İÇİN FARK ETMEZ"



"Hayatımda oy almak için hiçbir zaman yalan söylemedim ve hiçbir zaman yanlış slogan atmadım" iddiasında bulunan Pezeşkiyan, "Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez." ifadelerini kullandı.