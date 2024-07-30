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İran’da Pezeşkiyan dönemi! Yeni Cumhurbaşkanı bugün yemin edecek

Pazar günü, İran lideri Ayetullah Hamaney'in verdiği mazbata ile resmen göreve başlayan Pezeşkiyan’ın bugün parlamentodaki yemin töreninden sonra Kabine üyelerini açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:27
İran’da Pezeşkiyan dönemi! Yeni Cumhurbaşkanı bugün yemin edecek

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, bugün İran parlamentosunda yemin edecek.

PEZEŞKİYAN BUGÜN YEMİN EDİYOR

Pazar günü, İran lideri Ayetullah Hamaney'in verdiği mazbata ile resmen göreve başlayan Pezeşkiyan'ın bugün parlamentodaki yemin töreninden sonra Kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda), başkent Tahran'da geçici kabine üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Muhammed Rıza Arif (solda) de katıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan (sağda), başkent Tahran'da geçici kabine üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Muhammed Rıza Arif (solda) de katıldı.

BAKAN FİDAN YEMİN TÖRENİ İÇİN TAHRAN'A GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Fidan İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gideceği bildirilmişti

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

İRAN'DA PEZEŞKİYAN DÖNEMİ

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladıİran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı
İran'da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney'den aldı resmen göreve başladı

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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