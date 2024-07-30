İran’da Pezeşkiyan dönemi! Yeni Cumhurbaşkanı bugün yemin edecek

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, bugün İran parlamentosunda yemin edecek.
PEZEŞKİYAN BUGÜN YEMİN EDİYOR
Pazar günü, İran lideri Ayetullah Hamaney'in verdiği mazbata ile resmen göreve başlayan Pezeşkiyan'ın bugün parlamentodaki yemin töreninden sonra Kabine üyelerini açıklaması bekleniyor.
BAKAN FİDAN YEMİN TÖRENİ İÇİN TAHRAN'A GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Fidan İran'da cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gideceği bildirilmişti
İRAN'DA PEZEŞKİYAN DÖNEMİ
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.
Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlenecek.
Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.