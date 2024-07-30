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Nicolas Maduro’nun zaferi Batı’da paniğe yol açtı! Muhalifler sokağa döküldü: Venezuela’dan darbe çağrısı yapan Latin Amerika ülkelerine rest

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 28 Temmuz’da düzenlenen seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmesi Batı’da paniğe yol açtı. Latin Amerika ülkeleri ABD’nin gazı ile Maduro’ya darbe yapılması için çağrıda bulunurken Venezuela’dan ise açık rest geldi. Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istedi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:07 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:07
Nicolas Maduro’nun zaferi Batı’da paniğe yol açtı! Muhalifler sokağa döküldü: Venezuela’dan darbe çağrısı yapan Latin Amerika ülkelerine rest

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Venezuela'da ABD'nin darbe ile devirmeye çalıştığı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçim kazanması Batı'da paniğe yol açtı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

SEÇİMİ KAZANAN MADURO'YA DARBE ÇAĞRISI

2019'da ABD'nin desteği ile Maduro'ya darbe çağrısı yapan muhalifler yeniden sokaklara döküldü. Başkent Caracas'ta Maduro'nun görevden alınması için sokağa çıkan göstericiler polisle çatışmaya girdi.

Lastik yakan ve "Özgürlük" sloganları atan göstericiler, Maduro'nun posterlerini indirdi. Olaylarda 32 göstericinin gözaltına alındığı bildirilirken bazı göstericilerin başkanlık binasının etrafına toplandığı ve buraya bir askeri konvoyun sevk edildiği belirtildi.

MADURO DESTEKÇİLERİ DE SOKAKLARDA

Devlet Başkanı Maduro'nun destekçileri de muhaliflerin ardından sokaklara çıktı. Caracas çevresindeki ana yollar ise trafiğe kapatıldı.

Muhalifleri "darbe yapmaya çalışmakla" suçlayan Maduro ise seçim sonuçlarını tartışmaya açanların, Venezuela'yı istikrarsızlaştırarak ülkeye zarar vermeye çalıştıklarını belirtti.


7 LATİN AMERİKA ÜLKESİNE REST

Venezuela, 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini ülkeden çekmesini istedi

Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istedi.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimiyle ilgili Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın, ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullandığı gerekçe gösterilerek, bu ülkelerden Venezuela'daki diplomatik temsilcilerini derhal çekmesini talep etti.

Nicolas Maduro hükümetinin de bu 7 ülkedeki tüm diplomatik personelini çekeceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Venezuela, kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Venezuela, barış ve birlikte yaşama ortamını tehdit eden tüm bu eylemlere karşı gerekli önlemleri almaya muktedirdir. Seçim sonuçlarını görmezden gelmeye çalışan bu açıklamaları en sert şekilde reddediyoruz.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ABD'NİN PEŞİNE TAKILDI

Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay, Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, devlet başkanı seçiminden duydukları derin endişeyi ifade etmişti.

Bu ülkeler, Venezuela'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tam olarak gözden geçirilmesi için Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) "acil" toplantıya çağırmıştı.

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABDden üstü kapalı tehdit: Arjantinden darbe çağrısıVenezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABDden üstü kapalı tehdit: Arjantinden darbe çağrısı

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