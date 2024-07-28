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İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı

İran’da Mesud Pezeşkiyan dönemi başladı. 5 Temmuz’da düzenlenen ikinci tur seçimlerini kazanan Pezeşkiyan, mazbatasını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den alarak göreve başladı. Mazbata töreninde konuşan Hamaney’den ABD ve İsrail mesajı geldi. Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 12:46 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 13:10
İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı

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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından 5 Temmuz'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, mazbatasını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'den alarak göreve başladı.

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni kazanan Mesud Pezeşkiyan (sağda) , başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törende mazbatasını İran lideri Ali Hamaney'den (ortada) aldı.İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ni kazanan Mesud Pezeşkiyan (sağda) , başkent Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törende mazbatasını İran lideri Ali Hamaney'den (ortada) aldı.

PEZEŞKİYAN MAZBATASINI HAMANEY'DEN ALDI

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İran lideri Hamaney ile Pezeşkiyan'ın yanı sıra geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin raporu sunmasının ardından Hamaney, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını onaylayarak mazbatasını teslim etti.

"SEÇİMDE KAYBEDENİMİZ YOKTUR"

Hamaney, mazbata töreninde yaptığı konuşmada seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini belirtti ve "Seçimde kaybedenimiz yoktur. Millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN DIŞ POLİTİKA MESAJI

İran'ın küresel sorunlara yaklaşımının "aktif ve etkili" olması gerektiğini belirten Hamaney önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurguladı ve "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler." şeklinde konuştu.

"SAVAŞ SUÇLUSUNUN AMERİKAN KONGRESİ'NDE DİNLENMESİ REZALETTİ"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca alkışlanması konusunda konuşan Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti." ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum." dedi.

İran lideri Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

30 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla 30 Temmuz'da Meclis'te yemin töreni düzenlenecek. Bunun ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacak.

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