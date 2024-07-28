İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı

HAMANEY'DEN DIŞ POLİTİKA MESAJI

İran'ın küresel sorunlara yaklaşımının "aktif ve etkili" olması gerektiğini belirten Hamaney önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurguladı ve "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler." şeklinde konuştu.

"SAVAŞ SUÇLUSUNUN AMERİKAN KONGRESİ'NDE DİNLENMESİ REZALETTİ"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca alkışlanması konusunda konuşan Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti." ifadelerini kullandı.