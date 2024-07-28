İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı

HAMANEY'DEN DIŞ POLİTİKA MESAJI
İran'ın küresel sorunlara yaklaşımının "aktif ve etkili" olması gerektiğini belirten Hamaney önceki hükümet dönemindeki komşularla ilişkileri önceleyen politikanın devam etmesi gerektiğini vurguladı ve "Dış politika alanındaki önceliklerimiz komşularımız, Asya ve Afrika gibi ülkeleri gibi diplomasimizin kapsamını genişleten ülkelerdir. Avrupa ülkelerine bir düşmanlığımız yok ancak onlar bize karşı son yıllarda kötü tutum sergilediler." şeklinde konuştu.
"SAVAŞ SUÇLUSUNUN AMERİKAN KONGRESİ'NDE DİNLENMESİ REZALETTİ"
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca alkışlanması konusunda konuşan Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun (Netanyahu) Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük rezaletti." ifadelerini kullandı.
PEZEŞKİYAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "Ben tüm kalbimle bu insanlara hizmet edeceğime söz veriyorum ve şehitlerimizin, bu vatan için canlarını ortaya koyanların yoluna devam edeceğime söz veriyorum." dedi.
İran lideri Hamaney'in ortaya koyduğu vizyona göre hareket edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Liderin genel politikalarının çerçevelerini işler hale getirmeliyiz. Birlik olup bu politikaları uygularsak ülke en iyi noktaya ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.
30 TEMMUZ'DA YEMİN EDECEK
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla 30 Temmuz'da Meclis'te yemin töreni düzenlenecek. Bunun ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güven oyu için Meclis'e sunacak.