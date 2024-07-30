Başkan Erdoğan’ın İHA ordusu İsrail’de manşet manşet fetih korkusu: Ukrayna’dan Etiyopya’ya Ankara’nın parmak izi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Teşkilatı ile yaptığı toplantıda "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara (İsrail'e) de yaparız" şeklindeki sözleri İsrail basınında korku hüküm sürmeye devam ediyor.

İSRAİL'DE FETİH KORKUSU

Israel Hayom gazetesi "Erdoğan Orta Doğu'daki çatışmalara böyle müdahale ediyor" dedi ve "Türkiye başkanının İsrail'i işgal etme tehdidi artan özgüveninin göstergesi" ifadelerini kurtardı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri İsrail'in fetih korkusunu alevlendirdi. Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile dahi şaşkına dönen İsrail, Türkiye'nin Karabağ ve Libya hatırlatması ile paniğe sürüklendi.

"ERDOĞAN'IN DRON ORDUSU OYUN DEĞİŞTİRİYOR"

Israel Hayom, Başkan Erdoğan'ın "Orta Doğu'nun en büyük ordularından birine komuta ettiğini" yazdı ve "Bugün Türk ordusundaki en belirgin unsur, oyun değiştiren bir silah haline gelen Erdoğan'ın dron ordusu" dedi.

UKRAYNA'DAN ETİYOPYA'YA ANKARA'NIN PARMAK İZİ

Türk ordusunun Suriye'de terör koridorunu ortadan kaldırmak için insansız hava araçlarını kullandığını yazan Israel Hayom, Libya'da da darbeci Hafter'e karşı "Amiral gemisi ürünü olan TB2 İHA'ların "Ukrayna'dan Etiyopya'ya kadar Ankara'nın parmak izi" haline geldiğini belirtti.

Bir diğer İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise "Erdoğan askeri adım atmayacak ama başka ciddi kaygılar var" dedi. Başkan Erdoğan'ın İsrail'e "işgal tehdidinde bulunduğunu" belirten Yediot Ahronot, İsrail-Türkiye ilişkileri uzmanlarının Ankara'nın İsrail'e karşı savaşan herkese maddi yardımda bulunacağını söylediğini belirtti.