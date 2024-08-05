SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İranlı komutan Hossein Karami tutuklandı mı? İran’da bir Mossad ajanı! Haniye suikastında sır perdesi Tahran’dan yalanlama: Kim bu Karami?

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından gözler İran’a döndü. Haniye’nin bulunduğu konuta iki ay önce bomba yerleştirildiği öne sürülürken yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami’nin Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı iddia edildi. Peki, kim bu Hossein Karami? Hossein Karami gerçekten Mossad ajanı olduğu için tutuklandı mı? İran basınından ilk açıklama geldi. İşte, Hossein Karami ile ilgili tüm detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:38 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:38
İranlı komutan Hossein Karami tutuklandı mı? İran’da bir Mossad ajanı! Haniye suikastında sır perdesi Tahran’dan yalanlama: Kim bu Karami?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail ve Amerika'ya dönerken İran ile ilgili ise soru işaretleri oluştu.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye

İran'dan gelen ilk açıklamada Haniye'nin İran dışından atılan bir füze ile vurulduğu belirtilirken daha sonra gelen bilgiler ise İsrail'in İranlı ajanları iddiasını güçlendirdi.

İRAN'DA BİR MOSSAD AJANI: HOSSEIN KARAMİ

İran ile ilgili şüpheler artarken İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami'nin Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı iddia edildi.

İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami

İRAN BASININDAN YALANLAMA

İran haber ajansı Tasnim ise Karami'nin tutuklandığına yönelik iddiaları yalanladı.

HOSSEIN KARAMİ KİMDİR?

İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü. İran basını ise Hossein Karami'nin tutuklandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

NEW YORK TIMES'TAN FLAŞ UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İDDİASI

Hamaney'in ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia geldi. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkili, Hamaney'in kaldığı misafirhaneye önceden uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia etti.

İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…

İKİ AY ÖNCE Mİ YERLEŞTİRİLDİ?

Beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan misafirhaneye iki ay önce yerleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA