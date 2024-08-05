Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye 'nin İran 'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail ve Amerika'ya dönerken İran ile ilgili ise soru işaretleri oluştu.

İran 'dan gelen ilk açıklamada Haniye'nin İran dışından atılan bir füze ile vurulduğu belirtilirken daha sonra gelen bilgiler ise İsrail 'in İranlı ajanları iddiasını güçlendirdi.

İRAN'DA BİR MOSSAD AJANI: HOSSEIN KARAMİ

İran ile ilgili şüpheler artarken İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami'nin Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı iddia edildi.

İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami

İRAN BASININDAN YALANLAMA

İran haber ajansı Tasnim ise Karami'nin tutuklandığına yönelik iddiaları yalanladı.

HOSSEIN KARAMİ KİMDİR?

İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hossein Karami, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü. İran basını ise Hossein Karami'nin tutuklandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

NEW YORK TIMES'TAN FLAŞ UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İDDİASI

Hamaney'in ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia geldi. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkili, Hamaney'in kaldığı misafirhaneye önceden uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia etti.

İKİ AY ÖNCE Mİ YERLEŞTİRİLDİ?

Beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan misafirhaneye iki ay önce yerleştirildi.