SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’e füze yağmuru! Tel Aviv duyurdu: Gazze'den 15 roket atıldı

İsrail, Gazze Şeridi'nden sınırdaki kasabalara doğru 15 roket atıldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre şarapnel parçası isabet eden bir kişi yaralandı. Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri, fırlatılan birçok roketi imha ederken bazı bölgelere şarapnel parçaları düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 15:33 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 15:33
İsrail’e füze yağmuru! Tel Aviv duyurdu: Gazze’den 15 roket atıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail, Gazze Şeridi'nden sınırdaki kasabalara doğru 15 roket atıldığını, isabet eden şarapnel parçası sonucu bir kişinin yaralandığını bildirdi.

04.08.2024 Gazze'den İsrail'e atılan roketler04.08.2024 Gazze'den İsrail'e atılan roketler

GAZZE'DEN İSRAİL'E 15 ROKET ATILDI

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinden sınıra doğru atılan 15 roket tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, hava savunma sistemleri, fırlatılan birçok roketi imha ederken, bazı bölgelere şarapnel parçaları düştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, roket saldırısında bir İsrailli, şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralının durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze Şeridi çevresindeki Beeri Yahudi yerleşimi yakınına bir roketin düştüğü belirtilirken, can kaybı veya maddi hasara dair detay verilmedi.

KASSAM TUGAYLARI ÜSTLENDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'den atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını, bunlardan birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğünü duyurmuştu.

İsrail’den Akdeniz hamlesi: Ulaştırma Bakanı Regev Yunanistan ve Kıbrıs’tan yardım istedi! Başkan Erdoğan açıkça uyarmıştı: Üssü görmeleri yeterİsrail’den Akdeniz hamlesi: Ulaştırma Bakanı Regev Yunanistan ve Kıbrıs’tan yardım istedi! Başkan Erdoğan açıkça uyarmıştı: Üssü görmeleri yeter
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’Instagram’ açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail’in suç ortağı Batı... Küresel sistem iflas etti
Başkan Erdoğan - Esad zirvesi Moskova’da mı? Şam Türk askeri çekilsin talebinden vazgeçti: Arka kapı diplomasisinden çıkan anlaşma
İsrail’den Akdeniz hamlesi: Ulaştırma Bakanı Regev Yunanistan ve Kıbrıs’tan yardım istedi! Başkan Erdoğan açıkça uyarmıştı: Üssü görmeleri yeter
Küresel piyasalarda kara pazartesi! ABD’deki resesyon endişesi piyasaları altüst etti! | Japonya’da 19987’den beri bir ilk
Avrupa’da kura heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu!
Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu’ndan olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz mesajı
EMEKLİLER VE MEMURLAR DİKKAT! Temmuz ayı enflasyon oranıyla ilk hesaplama geldi! Ocak 2025’te kim ne kadar alacak? SSK ve Bağkur emeklisi...
Bangladeş’te neler oluyor? Ölü sayısı artıyor! Ordu ’istifa et’ demişti: Başbakan Şeyh Hasina helikopterle yurt dışına kaçtı
Beşiktaş’tan savunmaya çifte takviye! Hüseyin Yücel müjdeyi vermişti
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Blinken resmen saldırı için saat verdi: Biden’dan kritik hamle! Havalimanlarında kaçış trafiği
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin ve istikrarlı düşüş... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç 2024? TÜİK Ağustos ayı kira zammı ne kadar olacak? TÜFE ev kirası hesaplama ekranı!
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayınladı! Öğle saatlerine dikkat! İstanbul dahil birçok ilde yağış! | 5 Ağustos 2024 hava durumu
Galatasaray’dan sol bek bombası! Köhn’ün bileti kesildi genç yıldız sosyal medyadan mesajı verdi
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim
SON DAKİKA