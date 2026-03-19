ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a yönelik saldırıları sürdürmek ve tükenen mühimmat stoklarını yenilemek amacıyla Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talep ettiği iddia edildi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik devasa bir saldırı başlattı. Üç haftadır süren bomba ve füze sağanağında binlerce hedef vurulurken, İran da misilleme olarak ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldı.

Saldırılarda İran tarafında üst düzey kayıplar yaşanırken, ABD cephesinde ise mühimmat stoklarının tükenmesi ve üslerdeki zararlar devasa bir ekonomik faturayı beraberinde getirdi.

ABD'YE 12 MİLYAR DOLARLIK FATURA

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.