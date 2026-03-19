ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a yönelik saldırıları sürdürmek ve tükenen mühimmat stoklarını yenilemek amacıyla Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talep ettiği iddia edildi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik devasa bir saldırı başlattı. Üç haftadır süren bomba ve füze sağanağında binlerce hedef vurulurken, İran da misilleme olarak ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldı.
Saldırılarda İran tarafında üst düzey kayıplar yaşanırken, ABD cephesinde ise mühimmat stoklarının tükenmesi ve üslerdeki zararlar devasa bir ekonomik faturayı beraberinde getirdi.
ABD'YE 12 MİLYAR DOLARLIK FATURA
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının ABD'ye şu ana kadar 12 milyar dolara mal olduğunu söyledi.
PENTAGON BEYAZ SARAY'DAN 200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA İSTEDİ
Saldırıların üç haftalık faturası ağırlaşırken, Pentagon'un Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talep ettiği iddia edildi.
Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran'daki savaşı finanse etmek ve savunma sanayisindeki üretimi acilen artırmak için Beyaz Saray'a 200 milyar dolarlık dev bir fatura çıkardı.
BEYAZ SARAY VE KONGRE'DE KRİZ
Haberde, Savunma Bakan Yardımcısı Steven Feinberg öncülüğünde hazırlanan bu paketlerin, son üç haftada harcanan kritik silahların üretimini hızlandırmayı hedeflediği belirtildi. Ancak Beyaz Saray içindeki bazı üst düzey yetkililerin, bu devasa talebin Kongre'de onaylanma şansına "gerçekçi değil" diyerek şüpheyle yaklaştığı iddia edildi.
SAVAŞ KARŞITI VEKİLLERDEN SERT DİRENÇ BEKLENİYOR
Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini kat kat aşacağına işaret edilen haberde, bütçe talebinin Kongre'de büyük bir siyasi savaşa yol açacağı vurgulandı.
Özellikle Demokratların ve çatışmaya karşı çıkan senatörlerin kamuoyu desteğinin zayıf olması nedeniyle bu devasa harcamaya set çekeceği ifade ediliyor.
Habere göre savunma sanayisindeki işçi ve tesis sıkıntısı nedeniyle bütçe onaylansa bile üretimin hızlanmasının zaman alacağını belirtirtilirken Pentagon ve Beyaz Saray konuyla ilgili resmi yorum yapmaktan kaçındı.