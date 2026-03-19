İran'da 2 polisi öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi

İran'da ekonomik krizle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda, 2 emniyet görevlisini öldürmekle suçlanan 3 kişinin idam cezası infaz edildi. Ülkede protestoların bilançosu ağırlaşırken, ölü sayısı hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor.

  • İran'da ekonomik nedenlerle başlayan gösterilerde 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
  • İran devlet televizyonu, sanıkların 8 Ocak 2026'da kesici aletlerle saldırı düzenleyerek Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdüklerini duyurdu.
  • ABD merkezli HRANA, gösterilerde 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
  • İran Şehit ve Gaziler Vakfı Adli Tıp Kurumu, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin öldüğünü belirtti.
  • Gösteriler 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle başlayıp ülke geneline yayılmıştı.

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran'da protestolar sonrası 2 polisi öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi. (Haberin fotoğrafları Takvim arşive aittir.)

DÜNYANIN GÖZÜ İRAN'DA

İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin 8 Ocak 2026'da çıkan olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

KRİZLE BAŞLADI REJİM KARŞITI GÖSTERİLERE DÖNÜŞTÜ

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak / KurumHayatını KaybedenlerGözaltı Sayısı
HRANA (İnsan Hakları Aktivistleri)5.85841.283
İran Şehit ve Gaziler Vakfı3.117Belirtilmedi
Güvenlik Güçleri ve Sivil Vatandaşlar2.427Belirtilmedi
Bilgi Verilmeyen Kayıplar690Belirtilmedi

