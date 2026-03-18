Mescid-i Aksa konuşması İsrail’i rahatsız etti | Şeyh Raid Salah gözaltına alındı

İsrail polisi Şeyh Raid Salah’ı Doğu Kudüs’te iftar programına giderken gözaltına aldı. Sorgu sonrası serbest bırakılan Salah’ın hedef alınması tepkilere neden oldu. Gözaltının Mescid-i Aksa’ya ilişkin yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştiği belirtildi.

  • İsrailli yetkililer Şeyh Salah'ı Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde iftar programına giderken gözaltına aldı.
  • Salah, Mescid-i Aksa hakkında yaptığı konuşma nedeniyle kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu şüphesiyle sorgulandı.
  • Şeyh Salah, Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürülerek sorgulandı.
  • İsrail yetkilileri daha önce İran'a saldırıları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'yı kapatıp ibadet yapılmasını engellemişti.
  • Salah birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

İsrail'in Walla haber sitesi, Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde gözaltına alındığını bildirdi. Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığına işaret edildi.

İFTAR PROGRAMINA KATILACAKTI

Salah'ın avukatı Halid Zabarka da gözaltının "Şeyh'in etkileyici konuşmasından kaynaklandığını", İsrailli yetkililerin "kargaşaya yol açabilecek davranışları" gerekçe göstererek gözaltı işlemi uyguladığını söyledi. Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistin Bilgi Merkezi", Şeyh Salah'ın işgal altında bulunan Kudüs'teki liderleri ve aktivistleri hedef alan İsrail uygulamalarının arttığı bir dönemde, iftar programına katılmak üzereyken özel aracının içinde gözaltına alındığını kaydetti.

Salah'ın birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

