İsrail'in Walla haber sitesi, Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde gözaltına alındığını bildirdi. Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtilen haberde, Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri gerekçe göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığına işaret edildi.