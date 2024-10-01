İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 'ın İsrail suikastında hayatını kaybetmesinin ardından gözler İran 'a yöneldi. Lübnan 'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin henüz Nasrallah öldürülmeden günler önce 24 Eylül'de El Arabiya'ya yaptığı açıklama gündeme damga vururken İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 'ın sözleri gündem oldu.

"MOSSAD İRAN KARŞI İSTİHBARATINA SIZDI"

Ahmedinejad, İran'ın İsrail ile mücadele etmek için kurulmuş özel bir birim kurduğunu belirtirken Mossad ajanlarının bu birime sızdığını vurguladı.

BAŞKAN MOSSAD'IN ADAMI ÇIKTI

Ahmedinejad'ın konuşmasının en vurucu noktası ise söz konusu birimin başı ile ilgili bölümü oldu. Ahmedinejad gizli birimin başındaki kişinin bir Mossad ajanı olduğunu, birim başkanı ile birlikte 20 İsrail ajanının daha çalıştığını söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'in cuma günü Lübnan'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti, Reuters

"İRAN'DA ONLARCA OPERASYON DÜZENLEDİLER"

Eski İran Cumhurbaşkanının belirttiğine göre söz konusu ajanlar İran'ın nükleer programıyla ilgili belgelerin çalınması ve çok sayıda İranlı bilim insanının ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere İran içinde önemli istihbarat operasyonlarından sorumluydu.

Ahmedinejad 2021'de İran'daki İsrail istihbarat operasyonlarıyla ilgilenen en üst düzey kişinin Mossad ajanı olduğunu öğrendiklerini söyledi ve "İsrail, İran içinde karmaşık operasyonlar düzenledi. Hızlıca bilgi edinebiliyorlardı. İran'da, bu konuda hala sessizler. İran'da İsrail'e karşı birliğin başındaki adam bir İsrail ajanıydı" dedi.

NASRALLAH ÖLMEDEN GÜNLER ÖNCE DÜNYAYI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in suikastı ile öldürülmesinin ardından Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin suikasttan önce yaptığı açıklamalar ortaya çıkmıştı.

"ORTAKLARIN SENİ SATTI"

İran'ın Nasrallah'a ihanet ettiğini belirten Hüseyni'nin, 24 Eylül'de Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Aile topla, vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı." dediği ortaya çıkmıştı.