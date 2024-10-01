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ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden çalışanlar ve ailelerine kritik güvenlik uyarısı

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İran’ın İsrail’e saldırı planladığına dair haberler üzerine, çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:44
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden çalışanlar ve ailelerine kritik güvenlik uyarısı

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ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

ÇALIŞANLARA VE AİLELERE GÜVENLİK UYARISI

Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı ( AA) ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden, çalışanlar ve ailelerine güvenlik uyarısı ( AA)

"İRAN İSRAİL'E SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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