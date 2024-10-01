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Fransa'da skandal karar! İsrail'in Lübnan'da katlettiği 2 Fransız vatandaşını anmayı reddetiler

İsrail'in Lübnan'da başlatığı işgalde binlerce kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 2 Fransız vatandaşı da hayatını kaybetti. Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinin, erken genel seçimlerin ardından yeni yasama yılına başlayan Ulusal Meclis'in İsrail’in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybeden 2 Fransız için saygı duruşu yapılarak açılması teklifi reddedildi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 17:18
Fransa’da skandal karar! İsrail’in Lübnan’da katlettiği 2 Fransız vatandaşını anmayı reddetiler

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Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinin, erken genel seçimlerin ardından yeni yasama yılına başlayan Ulusal Meclis'in İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybeden 2 Fransız için saygı duruşu yapılarak açılması teklifi reddedildi.

Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)

Haftalık basın toplantısında konuşan LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in Lübnan'da öldürülen Fransızlar için saygı duruşunda bulunulması tekliflerini reddetmesine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Braun-Pivet'in "Meclisteki saygı duruşunun büyük ulusal anlara" yönelik olduğunu dile getirdiğini belirten Panot, Lübnan'da hayatını kaybeden iki Fransız vatandaşı için saygı duruşunda bulunulmasına izin vermemesini eleştirdi.

Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki durumun bu ülkede 23 bin vatandaşı ve 700 askeri ile Fransa'yı doğrudan etkilediğini hatırlatan Panot, "İki vatandaşımız öldürülmüşken, Fransa'nın sessiz kalmasından çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Panot, Fransa için Lübnan'ın sınırlarının ihlal edilmesini ve egemenliğinin tanınmamasını kabul etmenin "çok vahim bir eşiği" aşmak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1273 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)Fransa'da Meclisin, İsrail'in saldırılarında ölen 2 Fransız'a saygı duruşu ile açılması teklifi reddedildi (AA)

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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