İran Dışişleri Bakanı Erakçi İngiliz basınına konuştu! ABD’ye net mesaj: Müzakere yolu dar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İngiliz basınına ABD-İran krizi hakkında konuştu. Financial Times'a röportaj veren Erakçi "Müzakere yolu dar" dedi.
ERAKÇİ: NEDEN MÜZAKERE ORTASINDA SALDIRDIKLARINI AÇIKLAMALILAR
Erakçi Tahran'ın tutumunu sertleştirdiğini ve Trump yönetimiyle nükleer görüşmelerin yeniden başlatılması için yeni koşullar getirdiğini söyledi. Financial Times'a Tahran'da röportaj veren Erakçi, ABD için "Neden müzakerelerin ortasında bize saldırdıklarını açıklamalılar ve (gelecekteki görüşmelerde) bunu tekrarlamayacaklarından emin olmalılar. Ve (İran'a) verdikleri zararı telafi etmeliler." şeklinde konuştu.
İran'ın baş müzakerecisi olan Erakçi, ABD'nin temsilcisi Steve Witkoff ile savaş sırasında ve sonrasında mesajlaştıklarını, Witkoff'a İran'ın yıllardır süren anlaşmazlığın çözümü için "kazan kazan" çözümü olması gerektiğini söylediğini belirtti.
"MÜZAKERE YOLU DAR"
Erakçi, ABD ile müzakerenin imkansız olmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
Müzakere yolu dar ama imkansız değil. Hiyerarşimi, müzakereye gidersek karşı tarafın kazan-kazan bir anlaşma için gerçek bir kararlılıkla geleceğine ikna etmem gerekiyor.
Witkoff'un, kendisini bunun mümkün olmadığına ikna etmeye çalıştığını ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdiğini belirten Erakçi, "Gerçek güven artırıcı önlemlere ihtiyacımız var" dedi.
Bunun maddi tazminatı da içermesi gerektiğini söyleyen Erakçi "(Witkoff'a) mesajım o kadar karmaşık değil. Son saldırıların, İran'ın nükleer programı için askeri bir çözüm olmadığını ancak müzakere yoluyla bir çözüm bulunabileceğini kanıtladığını söyledim." dedi.
MÜZAKERE ORTASINDA SAVAŞ
İsrail 13 Haziran'da İran'a saldırı düzenlemişti. Tel Aviv'in saldırıları Erakçi ve Witkoff'un altıncı tur görüşmesinden 48 saat önce gerçekleşmişti.
İranlı yetkililere göre İsrail, nükleer tesisleri vurmanın yanı sıra İran'ın hava savunmasının büyük bölümünü de yok etti, üst düzey askeri komutanları ve en az 13 nükleer bilim insanına suikast düzenledi, 1.000'den fazla kişiyi öldürdü. İran, İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi ve İsrail yetkilileri, bu saldırılarda 29 kişinin öldüğünü söyledi.