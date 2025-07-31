İran Dışişleri Bakanı Erakçi İngiliz basınına konuştu! ABD’ye net mesaj: Müzakere yolu dar

ABD'nin vurduğu Fordo, AFP

Ateşkesin sağlanmasından iki gün önce Washington, İran'ın iki ana uranyum zenginleştirme tesisi olan Fordow ve Natanz'ı bombaladı ve İsfahan'daki ayrı bir tesise füzeler fırlatarak Tahran'ın milyarlarca dolar harcadığı tesislere hasar verdi.

İran ABD'nin B2 bombardıman uçaklarıyla düzenlediği saldırının ardından tesislerdeki uranyumun daha önce taşındığını söylemişti. Erakçi "Bildiğim kadarıyla [zenginleştirme için] hazırlıklar yapılmıştı, ancak saldırıya uğradığında aktif değildi." dedi.

"ABD'YE GÜVEN AZALDI"

Erakçi İran'ın barışçıl ve sivil bir nükleer programa bağlı kaldığını, doktrinini değiştirmeyeceğini ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaklaşık yirmi yıl önce nükleer silahların geliştirilmesini yasaklayan fetvasına uymaya devam edeceğini ısrarla vurguladı.

Savaşın ABD Başkanı Donald Trump'a duyulan güvensizliği daha da derinleştirdiğini belirten Erakçi "Görüşmelere karşı duygular çok yoğun. İnsanlar bana, 'Artık vaktini boşa harcama, onlara kanma... Eğer görüşmeye gelirlerse, bu sadece başka niyetlerini örtbas etmek içindir.' diyor." şeklinde konuştu.