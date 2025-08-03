Pakistan'da muson felaketi! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor. Hazirandan bu yana etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a çıktı.
PAKİSTAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
Pakistan devlet televizyonu PTV News'in haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı belirtildi.