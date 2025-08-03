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Pakistan'da muson felaketi! Ölü sayısı artıyor

Muson yağmurları Pakistan'da can almaya devam ediyor. Hazirandan bu yana etkili olan sağanak ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 140'ı çocuk 299 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

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Pakistan'da muson felaketi! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor. Hazirandan bu yana etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 299'a çıktı.

Pakistan, İHAPakistan, İHA

PAKİSTAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Pakistan devlet televizyonu PTV News'in haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) muson yağmurları dolayısıyla yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan, AAPakistan, AA

Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana ülkede etkili olan sel ve sağanak nedeniyle 140'ı çocuk 299 kişinin hayatını kaybettiği, 715 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Pakistan, AAPakistan, AA

2 BİN 889 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yağışlar ve selin etkisini hissettirdiği bölgelerde toplam 1676 evin hasar gördüğü, bunların 562'sinin tamamen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden toplam 2 bin 889 kişinin tahliye edildiği, bölgede insani yardım faaliyetlerinin sürdüğünün altı çizildi.

NDMA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu 279 kişinin öldüğünü, 676 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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