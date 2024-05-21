İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı! Liderler taziye için Tahran’da toplandı: Türkiye’den üst düzey katılım

12.25 Hamaney, Sudani ve Heniye'nin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. Paşinyan Hamaney'e taziyelerini iletirken İran ve Ermenistan'ın ilişkilerini geliştirme konusunda konuştukları bildirildi.

Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.

Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.

İran hükümeti, bir zamanlar mevcut Dini Lider Ayetullah Hamaney'in potansiyel halefi olarak görülen 63 yaşındaki aşırı muhafazakar din adamı için bu hafta sonunda bir cenaze töreniyle sonuçlanan beş günlük yas ilan edildi.

Reisi ve beraberindeki heyet için saat 07.00'de Tahran Üniversitesi kampüsünde cenaze töreni düzenlendi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran'a getirildi.

Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan, Musalla Meydanı'na götürüldü.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni, salı günü helikopterin düştüğü İran'ın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebriz'in kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başladı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR KİŞİLİĞİ KAYBETTİK"

11.30 İran'ın dini lideri Hamaney, Sudani ile yaptığı görüşmede merhum İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için "Olağanüstü bir kişiliği kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi bir kardeş, becerikli, yetkin, samimi ve ciddi bir memurdu. Şimdi Sayın Muhbir anayasaya dayalı olarak ağır bir sorumluluk üstlendi ve Allah'ın izniyle Irak hükümetiyle aynı yolda işbirliği ve anlaşmalar devam edecek." dedi.

11.09 Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şia el-Sudani bugün öğle saatlerinde İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi. Sudani, Hamaney'e ve İran halkına başsağlığı diledi.

08.42 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamaney kıldırdı.

21 MAYIS SALI TARİHİNDE NELER YAŞANDI?

13.56 Reisi'nin naaşının başkent Tahran'daki Mehrabad havalimanına ulaştığı bildirildi.

13.22 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin naaşıTebriz Havalimanı'ndan yola çıktı.

TÜRKİYE'DEN KİM KATILACAK?





13.12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



10.18 Keşmir halkı Reisi için meydanlara indi.

10.02 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının uçak kazasında şehit olmaları nedeniyle taziye ve taziyelerini iletmek üzere bugün Bakü'deki İran Büyükelçiliğinde bulunuyor.

09.48 Tebriz'de Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'na inen binlerce kişi, Reisi'nin naaşının taşındığı beyaz çiçeklerle süslenmiş kamyonun etrafını sardı.

Kamyona dokunmak isteyen kalabalıkta izdiham çıktı.

09.35 Reisi'nin naaşı, Tebriz'de, cumhurbaşkanına veda için toplanan kalabalığın arasında seyrediyor.

09.05 Tebriz'de binlerce kişi İbrahim Reisi'nin cenaze töreni için Şüheda Meydanı'nda bir araya geldi.

REİSİ'NİN YERİNE GEÇİCİ OLARAK YARDIMCISI GETİRİLDİ

Hamaney ayrıca cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, geçici lider olarak, anayasanın 131. maddesi gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

Hamaney, Muhbir'in, yargı ve yasama organları başkanlarıyla koordı̇nelı̇ bı̇r şekı̇lde seçı̇mlerı̇ düzenlemek ı̇çı̇n en fazla 50 günü olduğunu söyledı̇.

Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter, dağlık alana düştü. Yaşanan kaza sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gece saatlerinden bu yana Reisi'ye ulaşmak için çabalar sürerken kötü haber geldi. Helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

İşte hayatını kaybedenlerin isimleri:

1- Ayetullah Seyyid İbrahim Raisi

2- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim

3- Dr. Hossein Amirabdollahian

4- Dr. Malik Rahmati

5- Serdar Seyed Mehdi Musavi

6- Ensar el-Mehdi Birliği (kimliği bilinmiyor)

7-Pilot Albay Seyed Taher Mostafavi

8-Pilot Albay Mohsen Daryanosh

9-Kruçev (kimliği bilinmiyor)







TÜRKİYE'DEN İRAN'A DESTEK

İran'ın talebi üzerine Türkiye hızla bölgeye 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi.

Ayrıca AFAD'da arama kurtarma çalışmalarına destek için İran'a 32 dağcı ile 6 araç gönderdi.

Reisi'nin helikopterinden son görüntüler

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; " İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" denildi.

TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

AKINCI YERİNİ TESPİT ETTİ

İran'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları için İran'ın talebi üzerine bölgeye gönderilen Akıncı İHA, enkazın yerini tespit etti. Saatlerce Tebriz semalarında uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'nın kaydettiği ısının helikopterin enkazı olduğu anlaşıldı.

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı. Kızılay Derneği Başkanı, helikopterin enkazının bulunmasının ardından kaza mahalline 40 dakikada ulaşıldığını ifade etti.

Kuvvet liderlerinin olağanüstü toplantısından bir fotoğraf.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu acil toplantı yaptı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

İran haber ajansı, Reisi'nin Azerbaycanlı mevkidaşı ile birlikte Pazar günü iki ülke arasındaki sınırda bir su barajının açılışını yaptığını söyledi.

Olay 19 Mayıs'ta, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki açılış töreninin bitiminden sonra meydana geldi.

Haber ajansına göre; konvoyda 3 helikopter bulunuyordu. Diğer iki helikopter güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştı.



HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR

İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...