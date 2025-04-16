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Hamaney için tutuklama emri talep etmişti! İran Arjantin’in Tahran maslahatgüzarını Dışişlerine çağırdı

İran, Arjantin’in Tahran maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre, geçen hafta ülke yargısı, AMIA'ya düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğunu iddia ederek İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:00
Hamaney için tutuklama emri talep etmişti! İran Arjantin’in Tahran maslahatgüzarını Dışişlerine çağırdı

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İran, Arjantin yargı makamlarının İranlı yetkililere yönelik suçlamalarına tepki olarak Arjantin'in Tahran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını duyurdu.

İRAN'DAN ARJANTİN KARARI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in Tahran maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak Arjantin yargısının, Arjantinli Yahudiler Derneği (AMIA) saldırısı davasında İranlı yetkililere yönelik suçlamalarına tepki gösterildi.

Arjantin yargısının İranlı yetkililere yönelik suçlamalarının "uluslararası gelenek ve ilkeleri ihlal eden eylem" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü İsa Kamili'nin, İran'ın konuya ilişkin resmi protestosunu Arjantin maslahatgüzarına ilettiği ve söz konusu girişimi kınadığı belirtildi.

Kamili, suçlamaları "asılsız" olarak değerlendirerek bu tür davranışların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, AAİran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, AA

HAMANEY HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ TALEBİ

Açıklamada İranlı yetkililerin kimler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Arjantin basınına yansıyan haberlere göre, geçen hafta ülke yargısı, AMIA'ya düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğunu iddia ederek İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

ARJANTİN'DEKİ SALDIRI

18 Temmuz 1994'te Buenos Aires'te Arjantinli Yahudiler Derneği AMIA binasına giren bir minibüs infilak ederek altı katlı binanın tamamen çökmesine, 85 kişinin ölmesine ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırıdan İran ve Hizbullah sorumlu tutulmuş, davada zaman zaman sorumlu olduğu iddia edilen İranlı yetkililer hakkında gözaltı karaları verilmiş ve yakalanmaları için Interpol'e başvuru yapılmıştı.

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