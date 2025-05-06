SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İran-ABD görüşmelerinde 4. tur! Tarih verildi: Bu kez adres Umman

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun 11 Mayıs'ta, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağı bildirildi. İran haber ajansı Nour News, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun pazar günü Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:15
İran-ABD görüşmelerinde 4. tur! Tarih verildi: Bu kez adres Umman

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun 11 Mayıs'ta, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağı bildirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi (sağda) 19 Nisan 2025 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da karşılıyor, EPAİtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi (sağda) 19 Nisan 2025 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da karşılıyor, EPA

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNDE 4. TUR

İran haber ajansı Nour News, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 4. turunun pazar günü Maskat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat'ta biri ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.

Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşeceklerRoma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler

TRUMP'TAN HAMANEY'E MEKTUP

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan sokak röportajı uyarısı: Terör estiriyorlar! | 28 Şubat’ı hatırlattı: Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik
Artık tescilli lise mezunu! İstanbul Üniversitesi İmamoğlu’nun diplomasını veri tabanından sildi
Türk Telekom
CANLI | AKM’de zaman ayarlı provokasyon! Özgür Özel’e saldıran provokatör Selçuk Tengioğlu tutuklandı | Dakika dakika yaşananlar
Özgür Özel Başkan Erdoğan’la ne konuştu? Zafiyet varsa benimdir dedi, İmamoğlu’nu telef etti: Yaptığı doğru değil
Hav hav dedi kitleleri uyuşturucuya teşvik etti Süleyman Burak Bodur Lvbel C5 tutuklandı
Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu
İslam Memiş 7 Mayıs’ı işaret etti: Sürpriz gram altın tahmini! Alalım mı bekleyelim mi?
İsrail’de Başkan Erdoğan-Trump zirvesi korkusu! Dünya kritik görüşmeyi manşete taşıdı
Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor! 40 maddelik yargı paketi masada: Cezasızlık algısı sona erecek
Fenerbahçe’de Mourinho yerine 2 aday!
ABD’den Google tekeline karşı bir hamle daha! Alphabeth’e satış emri
Resmi Gazete’de yayımlandı! Atatürk Havalimanı ile ilgili tarihi karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Avrupa devleri de peşinde
Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı sonrası MİT siyonist tuzağı İstanbul’da bozdu! Türk istihbaratı Mossad’ı patlattı
47 ilde FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: Para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı!
EMEKLİYE % 17.82 ZAM | Tüm hesaplamaları değiştiren anket! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak?
Almanya’da seçim krizi! Fredrich Merz oy çoğunluğunu sağlayamadı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Metrobüs durağında pişkin sohbet! Nasıl bıçakladığını gülerek anlatmış
17 senelik büyük aşk! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un eşi de kendisi gibi ünlü çıktı