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ABD ve İsrail’den Hudeyde’ye saldırı! 4 ölü 39 yaralı

Yemen’deki Husiler, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 39 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:08
ABD ve İsrail’den Hudeyde’ye saldırı! 4 ölü 39 yaralı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husi kontrolündeki El-Mesîre TV tarafından yayımlanan bir videodan alınan ekran görüntüsü, İsrail hava saldırılarının ardından Yemen'in Hudeyde liman kentindeki bir çimento fabrikasının 05 Mayıs 2025'te yandığını gösteriyor, EPAHusi kontrolündeki El-Mesîre TV tarafından yayımlanan bir videodan alınan ekran görüntüsü, İsrail hava saldırılarının ardından Yemen'in Hudeyde liman kentindeki bir çimento fabrikasının 05 Mayıs 2025'te yandığını gösteriyor, EPA

HUSİLER DUYURDU: 4 ÖLÜ 39 YARALI

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde Limanı'nı hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Hudeyde'deki Bacil Çimento Fabrikası'na düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e, "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

İsrail'den Yemen'e saldırı, EPAİsrail'den Yemen'e saldırı, EPA

ACİL DURUM PLANI DEVREDE

Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Husilere ait Yemen Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut stokların iyi yönetilmesi amacıyla akaryakıt istasyonlarında acil durum planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Plana ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, planın ABD'nin Ras İsa Limanı'ndaki kritik tesislere yönelik mükerrer saldırıları sonucu uygulamaya konulduğu dile getirildi.

İsrail'den Yemen'e saldırı, EPAİsrail'den Yemen'e saldırı, EPA

5 GÜN İÇİNDE YENİDEN FAALİYET İDDİASI

Limandaki tesislerde 17 Nisan'da düzenlenen saldırılarda meydana gelen büyük hasara rağmen teknik ekiplerin 5 gün içinde tesislerin yeniden faaliyete geçmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, tesislere yönelik 25 Nisan'da tekrar saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin o tarihten bu yana söz konusu limanı "neredeyse gün aşırı" hedef aldığı ve faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaları sabote ettiği bildirildi.

İsrail'den Yemen'e saldırı, EPAİsrail'den Yemen'e saldırı, EPA

ABD RAS İSA LİMANI'NA SALDIRMIŞTI

ABD'nin Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'da düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

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