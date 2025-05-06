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İsrail’den Yemen’e saldırı! Sana Havalimanı’nı hedef aldılar

İsrail Yemen’e bir saldırı daha düzenledi. Yemen’deki Husiler, İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı’nı hedef aldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:27
İsrail’den Yemen’e saldırı! Sana Havalimanı’nı hedef aldılar

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Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'den Yemen'e saldırı!

SANA HAVALİMANI'NI HEDEF ALDILAR

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

İsrail'den Yemen'e saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsüİsrail'den Yemen'e saldırı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaşmıştı.

Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istemişti.

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