İngiltere’de seçime geri sayım! Uzmanlar Rishi Sunak’a şans tanımadı: Aynı yere iki kez yıldırım düşer ama o iki kez başbakan olamaz

İngiltere'de 4 Temmuz'da düzenlenecek olan genel seçim öncesi geri sayım devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak BBC'ye yaptığı açıklamada seçimi kazanmaktan kesinlikle vazgeçmediğini söylerken uzmanlar ise aynı yere iki kez yıldırım düşme ihtimalinin Rishi Sunak'ın ikinci kez başbakan seçilmesinden daha yüksek olduğunu söylüyor.

HİNT DİASPORASI RISHI SUNAK'I TERK Mİ ETTİ?

Bir zamanlar İngiltere'deki Hint diasporasının simgesi olan Rishi Sunak, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik durgunluk nedeniyle giderek artan memnuniyetsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu durumun perşembe günü yapılacak olan seçimlerde Sunak'ın şansını daha da düşürdüğü belirtiliyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, İngilizlerin Muhafazakar Parti yönetiminden memnuniyetsizliği dolayısıyla 18 aydan fazla bir süredir anketlerde 20 puan önce görülüyor. Geçtiğimiz ay yapılan anketlerde Sunak'ın genel seçimlerde kendi koltuğunu dahi kaybedebileceği öngörülüyordu.

İngiliz The Mirror'ın anketinde Sunak'ın seçim çağrısından sonra dahi İşçi Partili Keir Starmer'ı geride bırakamadığı ortaya çıktı.

"AYNI YERE İKİ KEZ YILDIRIM DÜŞER AMA SUNAK İKİ KEZ BAŞBAKAN OLAMAZ"

Anket uzmanlarının Downing Street'e dönüş olasılığını "aynı yere iki kez yıldırım düşmesi" olarak değerlendirmesinin ardından Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yenilgisine ilişkin tahminlerin "kendisini durduramayacağını" söyledi .

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ GAZZE VE EKONOMİ

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin öncesinde halkın oy tercihlerini şekillendirecek konuların başında siyasetçilerin Gazze'de yaşananlara tepkisi, ülkedeki hayat pahalılığı ve ekonomi geliyor.

Seçmen olarak tercihini belirleyen ana unsurun "doğruluk" olduğunu söyleyen 72 yaşındaki William isimli vatandaş, "Çok sürpriz sonuçların ortaya çıkacağını hissediyorum. İnsanlar büyük oranda Yeşiller Partisine ya da diğer alternatif partilere oy verebilir." dedi.

"SORUN İSRAİL'İ SİLAHLANDIRMA"

Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) çöküşe dikkat çeken William isimli vatandaş, "Başka problemler de var. (İsrail'i) Silahlandırma ve Filistin şu an çok büyük bir problem. Birçok insan bunu göz önünde bulunduruyor. En büyük sorun ise doğruya yönelik yaklaşım ve inanç. Doğru nedir? İnsanlar doğru anlayışını yitirdi." Şeklinde konuştu.

Filistin ve dünyada artan adaletsizlik konusunda çalışmalar yapan aktivist William, gençliğin parti politikalarından ziyade değerlerin peşinde olduğuna işaret ederek, "Gazze çok büyük bir sorun. Birçok insan Gazze'de yaşananları, emperyalist değerler, savaş ve güç gibi daha geniş bir soru olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Hussain isimli bir diğer İngiliz vatandaşı ise oy tercihini en çok etkileyen konunun Gazze olduğunu söyledi. Ülkedeki siyasetçilerin Gazze-Ukrayna kıyaslamasını yanlış yaptığına inandığını söyleyen Hussain, ülkedeki hayat pahalılığının da önemli bir etken olduğunu ifade etti.

AB'ye tekrar katılmanın da halkın yararına olacağını kaydeden Hussain, "Kaç yıldır AB'nin dışındayız ve hiçbir faydasını görmedik." değerlendirmesini yaptı.

GENÇ SEÇMENİN KRİTERİ GAZZE

Adam Doubs (26), son yıllarda siyasette yaşanan pek çok olayın oy tercihini şekillendirdiğini belirtti. Göç ve ekonominin seçimin sonucuna etki edeceğini savunan Doubs, "Benim için en önemli konular ekonomi ve çevre konuları. Gazze konusu ise genç seçmenler için önemli bir sorun." dedi.

Doubs da AB'ye yeniden katılmanın önemini vurgulayarak bu konunun hiçbir seçim tartışmasında gündeme gelmediğine dikkati çekti.

Muhammad isimli 25 yaşındaki seçmen de Gazze konusunun oyunun rengini belirlemekte önemli olduğunu belirterek, "Şahsen Gazze'de soykırımın devamından memnun olan bir partiyi destekleyemem. Herkes için konuşamam ama çoğu arkadaşım için de Gazze önemli bir konu." dedi.

İngiltere'de oy tercihleri ile ilgili konuşan vatandaşlar, hükümetin İsrail'e desteği, kötü ekonomik koşullar ve Avrupa Birliği'nden ayrılmayı Muhafazakar Parti'yi desteklememe sebebi olarak gösterdi.