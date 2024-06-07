PKK’nın talimatıyla 5 ayrı noktada orman yakmıştı! ’Ateşin Çocukları’nın hesabı kesiliyor: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları neticesinde iyiden iyiye köşeye sıkışan terör örgütü PKK , yaz aylarında ormanları kundaklayarak kalleş eylemlerde buluyor. PKK'ya bağlı ' Ateşin Çocukları İnisiyatifi ' sistematik olarak turistik bölgelerdeki ormanları hedef alıyor. Ciğerlerimizi hedef alan kundakçıların hesabı ise teker teker kesiliyor. Adana 'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı.





TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül 2022'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan tutuklu sanık A.İ.E.K'nin dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlandı.

"SANIK HAKKINDA KURULAN HÜKÜMLERDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAMIŞTIR"

Hükmü onayan 3. Ceza Dairesinin kararında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde kabul edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak eksiksiz yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla, sanık müdafiinin temyiz sebepleri ve sair hususlar yerinde görülmemekle, sanık hakkında kurulan hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır."