Irak'ta "Hamaney" yası: Saldırılar devam ederse bölge çıkmaza girecek
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. Irak hükümeti askeri operasyonların kayıtsız ve şartsız derhal durdurulması istedi. Saldırıların devam etmesi halinde bölgenin çıkmaza gireceği vurgulandı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran ordusunun üst komuta kademesi savunma konseyi toplantısını icra ederken ABD ve İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldü.
Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.
Açıklamada, askeri operasyonların kayıtsız ve şartsız derhal durdurulması istendi.
SALDIRILAR DEVAM EDERSE BÖLGE ÇIKMAZA GİRER
Saldırıların bölgenin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediğine yer verilen açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde bölgede bir çıkmaza girileceği uyarısı yapıldı.