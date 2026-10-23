Fransa'da Shamonda virüsü alarmı! İlk insan vakası ölümle sonuçlandı: DSÖ harekete geçti
Fransa'da bugüne kadar yalnızca hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk kez bulaştığı kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçti. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, virüsün bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik risklerin araştırıldığını açıkladı. Virüsün daha geniş çaplı yayılmasının şu an için beklenmediğini belirten Lindmeier, böcek ısırıklarına karşı korunma uyarısında bulundu.
Fransa'da daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilen Shamonda virüsünün ilk insan vakasında ölüm yaşanması, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün kaynağını, bulaşma yollarını ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri belirlemek amacıyla Fransız yetkililerle temaslarını sürdürüyor.
DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.
DSÖ'DEN İLK İNSAN VAKASINA YAKIN TAKİP
Fransa'nın vakayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında DSÖ'ye bildirdiğini belirten Lindmeier, virüsle ilgili araştırmaların sürdüğünü açıkladı.
Lindmeier, "DSÖ, durumu yakından takip etmekte ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kanalıyla ülkelerle, ayrıca hayvan sağlığı alanındaki ortakları olan BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ile bilgi paylaşımında bulunuyor. DSÖ, Shamonda virüsü hastalığının belgelenmiş bu ilk insan vakasını daha iyi anlamak amacıyla enfeksiyon kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde." dedi.
VİRÜS NE KADAR TEHLİKELİ? DSÖ'DEN YAYILMA AÇIKLAMASI
Shamonda virüsü enfeksiyonunun daha önce insanlarda tespit edilmediğini hatırlatan Lindmeier, bunun belgelenmiş ilk insan vakası olduğunu vurguladı.
DSÖ'nün virüse ilişkin henüz resmi bir risk değerlendirmesi yapmadığını belirten Lindmeier, mevcut bilimsel veriler ve benzer virüslerin bulaşma özellikleri dikkate alındığında, olayın münferit bir insan vakası olarak değerlendirildiğini aktardı.
Lindmeier, mevcut bilgiler ışığında virüsün daha geniş çaplı bir yayılıma neden olmasının şu an için beklenmediğini bildirdi.
Sinekler aracılığıyla bulaşan virüslerin yayılma potansiyelinin yılın daha serin dönemlerinde genellikle azaldığını da kaydetti.
HASTADA BEYİNLE İLGİLİ KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ
Fransız sağlık yetkililerinin ülkenin doğusunda yaşayan bir kişide Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit ettiğini belirten Lindmeier, hastanın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Lindmeier, "Fransız yetkililere göre, hastada Shamonda virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen serebral (beyinle ilgili) komplikasyonlar gelişti. Yine yetkililerin belirttiğine göre, hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaydı, bu da kişiyi enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir. Hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor." diye konuştu.
DSÖ'DEN BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI KORUNMA UYARISI
Virüsün insanlara nasıl bulaştığının henüz kesin olarak belirlenmediğini ifade eden Lindmeier, özellikle sıcak ve nemli dönemlerde böcek ısırıklarına karşı önlem alınmasını önerdi.
Lindmeier, "Genel olarak insanlar, özellikle sıcak ve nemli mevsimlerde dışarıdayken sinek ve diğer böceklerin ısırmasına karşı cilde uygulanan 'böcek uzaklaştırıcılar' kullanarak veya cildi örten kıyafetler giyerek kendilerini korumaya yönelik önlemler alabilir." ifadelerini kullandı.
LYON'DAKİ HASTANEDE TESPİT EDİLMİŞTİ
Fransa Sağlık Bakanlığı, ay başında yaptığı açıklamada, Lyon kentindeki bir hastanede tedavi gören kişide Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiğini duyurmuştu.
Bakanlık, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiğini ve Lyon'daki vakanın virüsün bir insanda ilk kez tespit edilerek kamuoyuna bildirildiği olay olduğunu açıklamıştı.
Virüsün bulaşma kaynağına ve olası halk sağlığı risklerine ilişkin incelemeler sürüyor.