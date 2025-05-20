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Cinayet değil ayin: Hırsızlık canından etti! Fransız şef öldürdü, doğradı, pişirdi

Fransa kan donduran bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Bir restoran sahibi, evine giren bir hırsızı öldürdü, parçalara ayırdı ve pişirdi. Cesedin bazı parçalarının Fransa’daki Causses ve Rougier bölgelerine yayıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 18:08
Cinayet değil ayin: Hırsızlık canından etti! Fransız şef öldürdü, doğradı, pişirdi

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Fransa dünya gündemine bomba gibi düşen bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Fransız bir restoran sahibi, evine giren hırsızı öldürdü, parçalara ayırdı ve yemek yaptı.

Philippe Schneider, Georges Meichle'ı öldürmekle suçlanıyor, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüPhilippe Schneider, Georges Meichle'ı öldürmekle suçlanıyor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FRANSA'DA KAN DONDURAN CİNAYET

Pizza ustaları Philippe Schneider (69) ve 45 yaşındaki Nathalie Caboubassy, Şubat 2023'te küçük Fransız köyü Brasc'ta yaşayan Georges Meichler'i öldürmekle suçlanıyor.

Schneider'in, Meichler'in kızının kayıp ihbarı yapmasının ardından "korkunç bir itirafta" bulunduğu bildirildi. Fransız şef Schneider, Mehicler'in evini soymaya çalışırken onu öldürdüğünü söyledi.

Schneider, polis memurlarına verdiği ifadede, Meichler'in orman içindeki tenha evine yapılan başarısız bir soygun girişimi sırasında, onu yere iterek kazara öldürdüklerini söyledi. Polise yakalanma korkusuyla, cesedi bir kasap bıçağıyla parçalara ayırıp çevre bölgelere yayarak yok etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Philippe Schneider (69) ve Nathalie Caboubassy, Georges Meichle'ı öldürmekle suçlanıyor, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırPhilippe Schneider (69) ve Nathalie Caboubassy, Georges Meichle'ı öldürmekle suçlanıyor, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

NEPAL SEYAHATİNDE ÖĞRENDİĞİ USULLE PİŞİRDİ

Schneider'in, polise verdiği ifadede, Nepal seyahatleri sırasında öğrendiği iddia edilen bir dini ritüel doğrultusunda, Meichler'in bedeninin bir kısmını evinde bir kapta pişirdiğini söylediği bildirildi.

YANMIŞ KEMİKLER, İNSAN KALINTILARI…

Cesedin bazı parçaları Fransa'daki Causses ve Rougier bölgelerine yayılırken birçok parça da kurbanın aracı olan Citroën Jumpy'nin içinde bırakıldı. Restoran sahipleri, bu aracı cesetten kurtulmak için kullanıyordu.

Meichler'in evinin yakınlarında yanmış kemikler bulunurken zanlıların apartman dairesinin yakınında da insan kalıntılarına rastlandı.

Meichler'in içine kapanık bir kişi olması nedeniyle kızıyla iletişime geçmemesi üzerine polis cinayeti araştırmaya başladı. Polis, köydeki çevre sakinlerine soru sorduğunda, ölü adama ait Citroën Jumpy aracını kullanan iki kişiyi gördüklerini söylediler. Araç, Brasc'a yaklaşık 39 kilometre uzaklıktaki Camarès'te bir belediye binasının önünde bulundu.

Polis, bu aracı kullanan iki kişiyi tespit ettikten sonra hareketlerini ve telefon görüşmelerini izlemeye başladı ve nihayetinde 10 Şubat 2023'te onları tutukladı.

Schneider, Meichler'i öldürdüğünü kabul etti ve ömür boyu hapisle yargılanıyor. Ancak Caboubassy, cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu sürekli olarak reddediyor. Kararın 22 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

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