Başbakan Keir Starmer, seçim sonuçlarına rağmen görevinden çekilmeyeceğini ve partisinin hedeflerine ulaşacağını belirtti.

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanıldı, oy sayım işlemleri devam ediyor.

İngiltere 'de yerel seçimlerin ilk sonuçları, aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve iktidardaki İşçi Partisi'nin ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koydu.

Oy sayım işlemleri birçok bölgede devam ederken, tüm sonuçların yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanılırken, başkent Londra'daki Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets ile Watford'da belediye başkanlığı seçimleri de düzenleniyor.

Yerel seçimin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ Reform UK Partisi şu ana kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazanırken iktidardaki İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar ise 237 sandalye elde etti.

İKİ BELEDİYEDE REFORM UK PARTİSİ ÖNDE

İlk sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi, Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi.

Parti, hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti aleyhine çok sayıda sandalye kazanırken, İşçi Partisi ise Oxford, Tameside, Tamworth, Exeter, Hartlepool, Wandsworth ve Redditch dahil 8 belediyede kontrolü kaybetti.

Muhafazakar Parti Hampshire'de kontrolü kaybederken Westminster'ı kazandı, Fareham, Harlow ve Broxbourne bölgelerindeki üstünlüğünü korudu.

Liberal Demokratlar ise Stockport ve Portsmouth'ta kontrolü elde ederken Eastleigh ve Richmond-upon-Thames'te üstünlüğünü sürdürdü.

Bolton, Basildon, North East Lincolnshire, Hart, Peterborough, Rochford, Brentwood, Hull, Southend-on-Sea, Colchester, Dudley ve Oldham gibi birçok bölgede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı.

Öte yandan İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için yapılan seçimlerde oy sayım işlemleri yeni başladı.

Yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için 2029'da yapılması planlanan genel seçimler öncesindeki en önemli kamuoyu testi olarak görülüyor.

İlk sonuçlar, İngiltere'de uzun yıllardır hakim olan iki partili siyasi yapının da parçalanmaya devam ettiğine işaret ediyor.