İngiltere'de yerel seçimlerin galibi aşırı sağcı Reform UK: Starmer'dan "Geri çekilmeyeceğim" açıklaması

İngiltere'de yerel seçimlerin ilk sonuçları açıklandı. Aşırı sağ Reform UK Partisi büyük farkla önde ilerliyor. Partinin 352 sandalye kazanırken iktidardaki İşçi Partisi ise 245 sandalye ile ciddi kayıplar yaşadı. Reform UK Partisi'nin lideri Nigel Farage bunun “İngiliz siyasetinde tarihi bir değişim” olduğunu savunurken Başbakan Starmer kayıplara rağmen çekilmeyeceğini açıkladı.

  • İngiltere'de yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Reform UK Partisi önemli kazanımlar elde ederken İşçi Partisi ciddi kayıplar yaşadı.
  • Reform UK Partisi 352, İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar 237, Muhafazakar Parti 217 sandalye kazandı.
  • Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde Reform UK Partisi çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi.
  • İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanıldı, oy sayım işlemleri devam ediyor.
  • Başbakan Keir Starmer, seçim sonuçlarına rağmen görevinden çekilmeyeceğini ve partisinin hedeflerine ulaşacağını belirtti.

İngiltere'de yerel seçimlerin ilk sonuçları, aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve iktidardaki İşçi Partisi'nin ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koydu.

İNGİLTERE'DE İLK SONUÇLAR BELLİ OLDU

Yerel seçimin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağ Reform UK Partisi şu ana kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazanırken iktidardaki İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar ise 237 sandalye elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 217 sandalyede kalırken, Yeşiller Partisi 48, bağımsız adaylar ise 20 sandalye kazandı.

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanılırken, başkent Londra'daki Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets ile Watford'da belediye başkanlığı seçimleri de düzenleniyor.

Oy sayım işlemleri birçok bölgede devam ederken, tüm sonuçların yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

İKİ BELEDİYEDE REFORM UK PARTİSİ ÖNDE

İlk sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi, Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi.

Parti, hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti aleyhine çok sayıda sandalye kazanırken, İşçi Partisi ise Oxford, Tameside, Tamworth, Exeter, Hartlepool, Wandsworth ve Redditch dahil 8 belediyede kontrolü kaybetti.

Muhafazakar Parti Hampshire'de kontrolü kaybederken Westminster'ı kazandı, Fareham, Harlow ve Broxbourne bölgelerindeki üstünlüğünü korudu.

Liberal Demokratlar ise Stockport ve Portsmouth'ta kontrolü elde ederken Eastleigh ve Richmond-upon-Thames'te üstünlüğünü sürdürdü.

Bolton, Basildon, North East Lincolnshire, Hart, Peterborough, Rochford, Brentwood, Hull, Southend-on-Sea, Colchester, Dudley ve Oldham gibi birçok bölgede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı.

Öte yandan İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için yapılan seçimlerde oy sayım işlemleri yeni başladı.

Yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için 2029'da yapılması planlanan genel seçimler öncesindeki en önemli kamuoyu testi olarak görülüyor.

İlk sonuçlar, İngiltere'de uzun yıllardır hakim olan iki partili siyasi yapının da parçalanmaya devam ettiğine işaret ediyor.

STARMER'DAN "ÇEKİLMEYECEĞİM" ÇIKIŞI

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, yerel seçimlere ilişkin ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonuçların şu ana kadar "İngiliz siyasetinde tarihi bir değişimi" gösterdiğini savundu.

Başbakan Starmer de ilk sonuçların partisinin oy kaybına uğradığını göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim." diye konuştu.

Temmuz 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi'nin zaferini hatırlatan Starmer, "Partimizi o zafere ben götürdüm. Bu, ülkeyi değiştirmek için beş yıllık bir yetki." ifadesini kullandı.

Starmer, ilerleyen günlerde İşçi Partisi'nin seçmenleri ikna etmek için atacağı bir sonraki adımları açıklayacağını söyledi.

Başbakan Starmer, bir sonraki genel seçimlerde aday olup olmayacağı sorulduğunda, "Evet. Seçildiğimde beş yıllık bir görev süresi vardı, bunu sonuna kadar yerine getirmeyi planlıyorum." yanıtını verdi.

