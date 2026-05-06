Bu arada Reform Partisi ve Yeşiller, Sir Keir Starmer'ın giderek artan popülarite kaybından faydalanarak büyük zaferler kazanmaya hazırlanıyor. İskoçya ve Galler Parlamentosu'ndaki sandalyeleri aynı gün kazanmaya çalışan SNP ve Plaid Cymru da İşçi Partisi'nin çöküşünden muhtemelen fayda sağlayacak.

İngiliz Daily Mail, İşçi Partisi ve Muhafazakarların İngiltere genelindeki 5.000'den fazla yerel meclis sandalyesinde geleneksel iki parti sistemini görmezden gelecek memnuniyetsiz seçmenler karşısında kanlı bir mücadeleye hazırlandığına dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

136 YEREL YÖNETİMDE SEÇİM

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde toplam 5 bin 14 belediye meclis üyesi için seçim yapılacak. Bu kapsamda başkent Londra'daki 32 belediye meclisinin tamamında tüm sandalyeler için oy verilirken, ülke genelinde çok sayıda ilçe, üniter ve kontluk meclisinde de seçimler düzenlenecek. Bunun yanı sıra 73 yerel yönetimde ise sandalyelerin tamamı değil, yarısı ya da üçte biri için seçim yapılacak.

Yerel seçimler kapsamında Londra'da Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford olmak üzere 6 bölgede belediye başkanları da belirlenecek.

İSKOÇYA VE GALLER ULUSAL PARLAMENTOLARINI BELİRLEYECEK

İngiltere dışındaki seçimlerde ise İskoçya ve Galler'de seçmenler ulusal parlamentolarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. İskoçya'da 129 sandalyeli parlamentonun tamamı için seçim yapılırken, seçmenler biri seçim bölgesi, diğeri bölgesel liste olmak üzere iki oy kullanacak. Galler'de ise parlamentonun üye sayısı 60'tan 96'ya çıkarılarak önemli bir reform hayata geçirilecek ve 16 yeni seçim bölgesinde temsilciler belirlenecek. Yeni sistemde seçmenler bir parti ya da bağımsız aday için oy kullanacak ve sandalyeler oy oranına göre dağıtılacak.

Yerel yönetimler, yaşlı ve engelli bakımı, çöp toplama ve geri dönüşüm, konut, eğitim ve yol bakımı gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen temel hizmetlerden sorumlu bulunuyor. Bu nedenle seçimlerin sonuçları, yalnızca yerel yönetimlerin yapısını değil, aynı zamanda seçmenlerin ulusal politikalar ve hükümet performansına ilişkin değerlendirmelerini de yansıtacak.

İlk sonuçların cuma günü erken saatlerde açıklanacağı, sonuçların büyük bölümünün netleşeceği, nihai sonuçların ise 9 Mayıs Cumartesi akşamına kadar tamamlanacağı öngörülüyor. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise sayımın 8 Mayıs Cuma günü yapılması ve sonuçların öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, yerel seçimlerin genellikle genel seçimlere kıyasla daha düşük katılımla gerçekleştiğini ancak seçmenlerin günlük yaşamını doğrudan etkileyen kararlar nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtiyor. Seçim sonuçlarının, siyasi partilerin yerel düzeydeki gücünü ortaya koymasının yanı sıra hükümetin politikalarına yönelik kamuoyunun nabzını tutan önemli gösterge olacağı değerlendiriliyor.

Ayrıca, uzmanlar, seçimlerde hayat pahalılığı ve altyapı sorunlarının seçmen davranışında belirleyici olmayı sürdürdüğü görüşünü paylaşıyor.