Washington-Tahran hattında kriz devam ederken Beyaz Saray yönetim yetkililerine sunulan gizli bir CIA analizi, İran'ın en az üç-dört ay ABD'nin deniz ablukasına dayanabileceğini bildirdi.
CIA'DEN İRAN RAPORU
Washington Post'un haberine göre dört ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da zafer kazandıklarını söylediği bir dönemde gelen bu analiz, Beyaz Saray'da soru işaretlerini artırdı.
"TAHRAN FÜZE YETENEKLERİNİ KORUYOR"
Konuyla ilgili üç kişi ise haftalarca süren ABD ve İsrail bombardımanına rağmen Tahran'ın önemli balistik füze yeteneklerini koruduğunu tespit ettiklerini söyledi.
ABD'Lİ YETKİLİLER AÇIKLADI
ABD'li bir yetkili, İran'ın savaş öncesi mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulundurduğunu söyledi. Yetkili, rejimin yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtarıp yeniden açabildiğine, hasar görmüş bazı füzeleri onarabildiğine ve hatta savaş başladığında neredeyse tamamlanmış olan bazı yeni füzeleri monte edebildiğine dair kanıtlar olduğunu belirtti.
TRUMP "FÜZELERİN ÇOĞU İMHA EDİLDİ" DİYOR
Trump ise çarşamba günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran hakkında daha iyimser bir tablo çizerek "Füzelerinin çoğu imha edildi. Muhtemelen yüzde 18,19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az." demişti.
ABD'de görev yapan üç yetkili ve eski bir yetkili, hassas konu hakkında konuşmak için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, istihbarat analizinin ana hatlarını doğruladı.
Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer yetkililer, İran'ın nükleer zenginleştirmeyi bırakması, uranyum stoklarını teslim etmesi, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve diğer adımları atması yönündeki Washington taleplerini reddetmesine rağmen İran'da ezici bir zafer kazandıklarını söylediler.
Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada ablukayı "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve "Donanma inanılmazdı. Yaptıkları iş… adeta çelik bir duvar gibiydi. Kimse geçemiyor." dedi.
"İRAN CIA'İN TAHMİNİNDEN DAHA DAYANIKLI"
Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililerden biri, İran'ın uzun süreli ekonomik zorluklara dayanma kapasitesinin CIA tahmininden bile çok daha büyük olduğunu düşündüğünü söyledi. Yetkili, "Liderlik daha radikal, kararlı ve ABD'nin siyasi iradesine karşı koyabileceklerine ve İran içindeki herhangi bir direnişi kontrol altına almak için iç baskıyı sürdürebileceklerine giderek daha fazla güven duyuyor. Karşılaştırmalı olarak, benzer rejimlerin uzun süreli ambargolar ve yalnızca hava gücüyle yürütülen savaşlar altında yıllarca ayakta kaldığını görüyorsunuz." şeklinde konuştu.
