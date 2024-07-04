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İngiltere sandıklar kapandı! İlk sonuçlar açıklandı: İşçi Partisi tek başına iktidar! Rishi Sunak'ın partisi...

İngiltere’de halk bugün sandık başındaydı. Yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. Böylelikle İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu. Başbakan Sunak'ın Muhafazakar Partisi'nin sandalye sayısı 131'e düştü. İngiltere'de devam eden seçim canlı yayınlarında söylenenlere göre Muhafazakarlar, tarihin en ağır yenilgisini aldı. 14 yıl sonra iktidara yeniden geçen İşçiler'in lideri Starmer ise 1997'de Tony Blair'in kazandığı sonuca çok yakın olması nedeniyle, Muhafazakarları deviren 4. lider olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 10:32 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 01:47
İngiltere sandıklar kapandı! İlk sonuçlar açıklandı: İşçi Partisi tek başına iktidar! Rishi Sunak’ın partisi...

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İngiltere'de halk sandık başına geçti. Sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. 1945 yılından bu yana ilk kez temmuz ayında düzenlenen genel seçimde sandıklar yerel saatle 07:00'da (TSİ 09:00) açıldı ve 22:00'da (TSİ 00:00) kapandı.

İŞÇİ PARTİSİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

SUNAK'IN PARTİSİNİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

50 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar, dün, Avam Kamarası'nın yeni milletvekillerini belirlemek için düzenlenen genel seçimde sandığa gitmişti.

Oy kullanma işlemi akşam yerel saatle 22.00'da (TSİ 24.00) sona ermişti.

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.

ÇIKIŞ ANKETİ: İŞÇİ PARTİSİ EZİCİ BİR ZAFER KAZANACAK

Yayıncıların yaptığı çıkış anketlerine göre, İşçi Partisi'nin bu genel seçimde ezici bir zafer kazanacağını ve 2010'dan bu yana iktidarda olan Muhafazakar Parti'yi yeneceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ipsos UK'nin Sky News, BBC ve ITV News için yaptığı ankete göre İşçi Partisi'nin 410 sandalye kazanması ve Sir Keir Starmer'a 170 sandalyelik çoğunluk sağlaması bekleniyor. Muhafazakar Parti'nin ise beklendiği gibi 131 sandalyeye düşecek. Kesin tablo sabah erken saatlerde belirgin hale gelecek.

İŞÇİ PARTİSİ İKTİDAR OLSA DA TONY BLAIR'İ GEÇEMEDİ

İşçi Partisi'nin ezici bir zafer elde etmiş olması muhtemel olsa da, 170 kişilik nihai çoğunluğun, Tony Blair'in 1997'de elde ettiği çoğunluktan dokuz oy daha düşük kalması muhtemel görülüyor.

Muhafazakar Parti'nin hem oy oranı hem de sandalye sayısı partinin tarihindeki en düşük seviye olabilir.

Partinin nihai sandalye sayısı, 13 sandalye kazanması beklenen Reform UK'ye yönelik artan destekten etkilenmiş olabilir ancak nihai sayım oldukça belirsiz. Liberal Demokratlar, özellikle 2015'e kadar kazandıkları Muhafazakarların ardından ikinci sırada yer aldıkları koltuklarda oldukça iyi performans gösterdiler.

SNP'nin (İskoç Ulusal Partisi) performansı anketlerin öngördüğünden daha kötü görünüyor; SNP, sadece 10 sandalye kazanabildi.

İşte sandık çıkış anketinin tam sonuçları:

İşçi Partisi: 410

Muhafazakarlar: 131

Liberal Demokratlar: 61

Reform UK: 13

SNP: 10

Ekose Cymru: 4

Yeşil Parti: 2

Diğer: 19

MUHAFAZAKARLARI DEVİREN 4. İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ

Popülist sağın yükselişiyle nasıl mücadele edileceğine dair bir strateji geliştirmek zorunda kalacak olan Starmer hükümeti için bu durum büyük bir zorluk teşkil edecek. Popülist sağ, Avrupa'nın her yerinde görülen bir eğilim.

Starmer, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Muhafazakarları deviren dördüncü İşçi Partisi lideri ve 14 yıldır ilk İşçi Partisi başbakanı olacak. Rachel Reeves, yeni bir İşçi Partisi hükümetinde İngiltere'nin ilk kadın şansölyesi olacak.

İŞÇİ PARTİSİ NE VAAT ETMİŞTİ?

Dış politika uzmanı Dr. Selin Nasi'nin YetkinReport'ta kaleme aldığı "İngiltere İşçi Partisi iktidarına hazırlanıyor" başlıklı yazısında, İşçi Partisi'nin vaatleri şöyle anlatıldı:

"İşçi Partisi ilk etapta özel okul ücretlerinde KDV artışı, kısmi varlık vergisi ve verasete ilişkin düzenlemeler getirerek kaynak yaratmayı öngörüyor. NHS çalışanlarının maaşlarına zam, akşam ve hafta sonu koyulacak ek vardiyalarla bekleme sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Kampanyanın en ilgi çekici detaylarından biri de İngiltere'de yatırım yapmayı kolaylaştıracak, karar alma süresini kısaltacak mevzuat değişikliği vaadi."

AVRUPA İLE İLİŞKİLER

İşçi Partisi'nin dış politikada daha pragmatik bir yaklaşım benimsediğini aktaran Selin Nasi, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne (AB) girmek gibi bir niyeti olmadığını ancak Avrupa ile yakın ilişkiler kuracağı görüşünde.

''ÜLKEYİ PARTİDEN ÖNCE KONUMLANDIRDI''

Starmer, kendisine oy verenlere teşekkür ederek "Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve değişen İşçi Partisi'ne güvenen herkese teşekkür ederim.'' dedi.

İşçi Partisi'nin ulusal kampanya koordinatörü Pat McFadden ise "Keir Starmer'ın İşçi Partisi'ndeki dönüşümü dikkat çekiciydi. Ülkeyi partiden önce konumlandırdı ve İşçi Partisi'ni kendine odaklanmış bir partiden İngiliz halkının hizmetinde olan bir partiye dönüştürdü. Değişmiş bir İşçi Partisi olarak kampanya yürüttük, Britanya'yı değiştirmeye hazırız. Kampanya boyunca iddia edilen her ne olursa olsun, İşçi Partisi sonuç hakkında hiçbir varsayımda bulunmadı ve değişim mesajımızı ülke çapındaki insanlara ulaştırmak için yorulmadan çalıştı. Britanya'nın geleceği bu seçimde oy pusulasındaydı. Ve eğer bu gece başarılı olursak, İşçi Partisi değişim için ilk adımlarımızı atmak üzere hemen işe koyulacaktır."

ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ PERFORMANS

Çıkış anketleri ayrıca Muhafazakarların felaket bir hezimet yaşadığını, şimdiye kadarki en kötü performanslarını sergilediklerini ve 2019'da Boris Johnson yönetiminde ilk kez kazandıkları onlarca sandalyeyi kaybettiklerini gösteriyor.

Seçmenler, Johnson döneminde yaşanan skandallar, Liz Truss'ın yol açtığı mali kriz ve Sunak'ın ülkeyi düzeltme sözlerini yerine getirememesi nedeniyle partiyi cezalandırmış görünüyor. Bu yenildi aynı zamanda Sunak'ın kumar skandalı ve D-Day töreninden erken ayrılmasıyla gölgelenen zayıf Muhafazakar kampanyasının ardından geldi.

SUNAK ERKEN SEÇİM KARARI ALMIŞTI

İngiltere Başbakanı ve 2010'dan yana iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

TEK TUR TEK OYLAMA

İngiltere genelindeki halk, her yerel seçim bölgesi için birer kişi olmak üzere Avam Kamarası'nın 650 üyesinin tamamını seçecek. Ön seçim veya ikinci tur yok, sadece bugün, 4 Temmuz'da tek bir oylama turu var.

İngiltere’de seçime geri sayım! Uzmanlar Rishi Sunak’a şans tanımadı: Aynı yere iki kez yıldırım düşer ama o iki kez başbakan olamazİngiltere’de seçime geri sayım! Uzmanlar Rishi Sunak’a şans tanımadı: Aynı yere iki kez yıldırım düşer ama o iki kez başbakan olamaz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak BBC'ye yaptığı açıklamada seçimi kazanmaktan kesinlikle vazgeçmediğini söylerken uzmanlar ise aynı yere iki kez yıldırım düşme ihtimalinin Rishi Sunak'ın ikinci kez başbakan seçilmesinden daha yüksek olduğunu söylüyordu.

Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor. Bu seçimde bağımsız adaylardan biri de, yine Londra'da Islington North seçim bölgesinde yarışan İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn. İngiltere'de daha önce son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı. Seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.

SUNAK STARMER'A KARŞI

44 yaşındaki Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, İngiltere'de Hint kökenli ilk başbakan olmuştu. Sunak daha önce Boris Johnson'ın kurduğu hükümette maliye bakanlığı yapmış, Johnson'la yaşadığı görüş ayrılıkları sonrası istifa etmiş, Ekim 2022'de genel başkan seçilmiş ve başbakan olmuştu.

61 yaşındaki İşçi Partisi lideri ise Keir Starmer ise partisinin 2019'daki seçim yenilgisi sonrası Nisan 2020'de genel başkan seçilmişti. Starmer daha önce Kraliyet Savcılık Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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