ÇIKIŞ ANKETİ: İŞÇİ PARTİSİ EZİCİ BİR ZAFER KAZANACAK Yayıncıların yaptığı çıkış anketlerine göre, İşçi Partisi'nin bu genel seçimde ezici bir zafer kazanacağını ve 2010'dan bu yana iktidarda olan Muhafazakar Parti'yi yeneceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ipsos UK'nin Sky News, BBC ve ITV News için yaptığı ankete göre İşçi Partisi'nin 410 sandalye kazanması ve Sir Keir Starmer'a 170 sandalyelik çoğunluk sağlaması bekleniyor. Muhafazakar Parti'nin ise beklendiği gibi 131 sandalyeye düşecek. Kesin tablo sabah erken saatlerde belirgin hale gelecek.

İŞÇİ PARTİSİ İKTİDAR OLSA DA TONY BLAIR'İ GEÇEMEDİ İşçi Partisi'nin ezici bir zafer elde etmiş olması muhtemel olsa da, 170 kişilik nihai çoğunluğun, Tony Blair'in 1997'de elde ettiği çoğunluktan dokuz oy daha düşük kalması muhtemel görülüyor. Muhafazakar Parti'nin hem oy oranı hem de sandalye sayısı partinin tarihindeki en düşük seviye olabilir. Partinin nihai sandalye sayısı, 13 sandalye kazanması beklenen Reform UK'ye yönelik artan destekten etkilenmiş olabilir ancak nihai sayım oldukça belirsiz. Liberal Demokratlar, özellikle 2015'e kadar kazandıkları Muhafazakarların ardından ikinci sırada yer aldıkları koltuklarda oldukça iyi performans gösterdiler. SNP'nin (İskoç Ulusal Partisi) performansı anketlerin öngördüğünden daha kötü görünüyor; SNP, sadece 10 sandalye kazanabildi. İşte sandık çıkış anketinin tam sonuçları: İşçi Partisi: 410 Muhafazakarlar: 131 Liberal Demokratlar: 61 Reform UK: 13 SNP: 10 Ekose Cymru: 4 Yeşil Parti: 2 Diğer: 19

MUHAFAZAKARLARI DEVİREN 4. İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ Popülist sağın yükselişiyle nasıl mücadele edileceğine dair bir strateji geliştirmek zorunda kalacak olan Starmer hükümeti için bu durum büyük bir zorluk teşkil edecek. Popülist sağ, Avrupa'nın her yerinde görülen bir eğilim. Starmer, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Muhafazakarları deviren dördüncü İşçi Partisi lideri ve 14 yıldır ilk İşçi Partisi başbakanı olacak. Rachel Reeves, yeni bir İşçi Partisi hükümetinde İngiltere'nin ilk kadın şansölyesi olacak.

İŞÇİ PARTİSİ NE VAAT ETMİŞTİ? Dış politika uzmanı Dr. Selin Nasi'nin YetkinReport'ta kaleme aldığı "İngiltere İşçi Partisi iktidarına hazırlanıyor" başlıklı yazısında, İşçi Partisi'nin vaatleri şöyle anlatıldı: "İşçi Partisi ilk etapta özel okul ücretlerinde KDV artışı, kısmi varlık vergisi ve verasete ilişkin düzenlemeler getirerek kaynak yaratmayı öngörüyor. NHS çalışanlarının maaşlarına zam, akşam ve hafta sonu koyulacak ek vardiyalarla bekleme sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Kampanyanın en ilgi çekici detaylarından biri de İngiltere'de yatırım yapmayı kolaylaştıracak, karar alma süresini kısaltacak mevzuat değişikliği vaadi." AVRUPA İLE İLİŞKİLER İşçi Partisi'nin dış politikada daha pragmatik bir yaklaşım benimsediğini aktaran Selin Nasi, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne (AB) girmek gibi bir niyeti olmadığını ancak Avrupa ile yakın ilişkiler kuracağı görüşünde.