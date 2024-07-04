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ABD'den Ukrayna'ya yeni destek! Pentagon duyurdu: 2,4 milyar dolarlık yardım paketi gönderiyorlar

ABD, Ukrayna'ya yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Pentagon, “kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçları” HAWK hava savunma sistemi ve hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 ve 105 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatları da içerdiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:13 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:13
ABD’den Ukrayna’ya yeni destek! Pentagon duyurdu: 2,4 milyar dolarlık yardım paketi gönderiyorlar

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yapılan Ukrayna'ya 2,4 milyar dolarlık yeni yardım paketi gönderileceğini duyurdu. Pentagon Ukrayna'ya "kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını gidermek için" yeni yardımda bulunacak.

UKRAYNA'YA 2,4 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Ukrayna için duyurulan yeni yardım paketinin değerinin yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğu belirtildi. Paketin, hava savunma sistemleri için mühimmat, toplar ve tanksavar füzeleri içerdiği kaydedildi.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonları kullanılarak Patriot ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için 2,2 milyar dolarlık mühimmat yardımı yapılacağı bildirilen açıklamada, 150 milyon dolarlık ek paketin de farklı mühimmat ve lojistik ihtiyaçlarına yönelik olduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı PentagonABD Savunma Bakanlığı Pentagon

ROKETATAR VE TOW FÜZESİ

Açıklamada, Ukrayna için açıklanan 150 milyon dolarlık ek yardım paketinin, HAWK hava savunma sistemi ve hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 ve 105 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatları da içerdiği kaydedildi.

ABD, 20 Haziran'da, Ukrayna'ya "acil ihtiyaçları" nedeniyle Patriot ve NASAMS sevkiyatlarında öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini bildirmişti.

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