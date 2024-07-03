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İsrail aileleri paramparça etmeye devam ediyor! 3 ayrı mahallede 9 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'de 3 bölgeyi daha paramparça etti. Ayrı mahallelerde düzenlenen saldırılarda toplamda 9 kişiyi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralı halde imkanları tükenmek üzere olan hastanelere kaldırıldı. İsrail'in 9 aydırdır sürdürdüğü katliamlarda ölü sayısı 38 bini aştı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 23:36 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 23:36
İsrail aileleri paramparça etmeye devam ediyor! 3 ayrı mahallede 9 kişi öldürüldü

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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

İSRAİL BİR AİLEYİ DAHA YOK ETTİ

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil Savunma Biriminden daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nde Saad ailesine ait bir binayı hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

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