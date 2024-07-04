İngiltere sandık başında! Rishi Sunak erken seçim kararı almıştı: Muhafazakar Parti yeniden iktidara gelebilecek mi?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak BBC'ye yaptığı açıklamada seçimi kazanmaktan kesinlikle vazgeçmediğini söylerken uzmanlar ise aynı yere iki kez yıldırım düşme ihtimalinin Rishi Sunak'ın ikinci kez başbakan seçilmesinden daha yüksek olduğunu söylüyor.

İngiltere 'de halk sandık başına geçti. 1945 yılından bu yana ilk kez temmuz ayında düzenlenen genel seçimde sandıklar yerel saatle 07:00'da (TSİ 09:00) açıldı ve 22:00'da (TSİ 00:00) kapanacak.

SUNAK ERKEN SEÇİM KARARI ALMIŞTI

İngiltere Başbakanı ve 2010'dan yana iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

TEK TUR TEK OYLAMA

İngiltere genelindeki halk, her yerel seçim bölgesi için birer kişi olmak üzere Avam Kamarası'nın 650 üyesinin tamamını seçecek. Ön seçim veya ikinci tur yok, sadece bugün, 4 Temmuz'da tek bir oylama turu var.

Adayların çoğu bir siyasi partiyi temsil etse de bazıları bağımsız olarak yarışıyor. Bu seçimde bağımsız adaylardan biri de, yine Londra'da Islington North seçim bölgesinde yarışan İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn. İngiltere'de daha önce son genel seçim 12 Aralık 2019'da yapılmıştı. Seçimi o dönem liderliğini Boris Johnson'ın yaptığı Muhafazakar Parti kazanmış, parti oyların yüzde 43,6'sını alarak 365 milletvekili çıkarmıştı.

Muhafazakar Parti lideri olarak ilk kez seçime giren Başbakan Rishi Sunak enflasyonun düşmesini ve göçe ilişkin politikalarının partiye oy olarak dönmesini umuyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise iktidara tepkili seçmenin de oyunu alarak 14 yıl sonra partisini iktidara taşımak ve İngiltere'nin yeni başbakanı olmak istiyor.

Sağcı Reform Partisi'nin milletvekili çıkartıp çıkarmayacağı, lideri Nigel Farage'ın bu kez Avam Kamarası'na girip girmeyeceği yanıtı merakla beklenen sorulardan. 2010-2015 yılları arası Muhafazakar Parti'nin koalisyon ortağı olan Liberal Demokrat Parti de sandalye sayısını artırmak istiyor.

SUNAK STARMER'A KARŞI

44 yaşındaki Muhafazakar Parti'nin lideri Rishi Sunak, İngiltere'de Hint kökenli ilk başbakan olmuştu. Sunak daha önce Boris Johnson'ın kurduğu hükümette maliye bakanlığı yapmış, Johnson'la yaşadığı görüş ayrılıkları sonrası istifa etmiş, Ekim 2022'de genel başkan seçilmiş ve başbakan olmuştu.

61 yaşındaki İşçi Partisi lideri ise Keir Starmer ise partisinin 2019'daki seçim yenilgisi sonrası Nisan 2020'de genel başkan seçilmişti. Starmer daha önce Kraliyet Savcılık Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştı.